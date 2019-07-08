Симферополь, 8 июля, 2019, 15:47 — ИА Регнум. За последние пять лет в Крыму не было проведено ни одного конкурса на обслуживание маршрутов по междугородним направлениям, следовательно — отсутствуют прописанные требования к подвижному составу. Об этом в эфире крымской радиостанции 8 июля сообщил крымский автоэксперт Владислав Антонов.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

«Когда проходят конкурсы, тогда и закладываются требования к подвижному составу. Основная проблема в том, что у нас за пять лет не было ни одного конкурса на обслуживание маршрутов», — отметил специалист.

Он также отметил, что на местных маршрутах ни один правительственный документ в республике не запрещает использовать автобусы «Эталон», которые давно не соответствуют современным нормам комфорта и безопасности пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года, рейсовый автобус «Эталон», следовавший по маршруту Алушта — Судак — Феодосия, опрокинулся в обрыв на трассе близ села Щебетовка. В результате ДТП семь человек погибли, около 15 получили ранения.

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