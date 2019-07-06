Москва, 8 июля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Строительство крытого детского парка «Остров мечты» в Москве приближается к финишу, сообщил 8 июля мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев ход работ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин в парке «Остров мечты»

«Остров Мечты» пока напоминает большую строительную площадку, гигантский производственный корпус», — отметил мэр.

Однако, оценил Собянин, строительство парка приближается к финишной черте. Глава столицы надеется, что «Остров мечты» будет запущен до конца 2019 года.

Сергей Собянин добавил, что сегодня запускается траволатор, пешеходный переход на «Остров мечты». Также проведена реконструкция моста от проспекта Андропова через Москву-реку.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель совета директоров компании «Остров Мечты» Амиран Муцоев заявил, что после строительства в Нагатинской пойме тематического парка аттракционов, туристический поток в Москву увеличится на 16%.