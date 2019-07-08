Воронеж, 8 июля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Решение воронежских властей отказаться от сквозных маршрутов, которые соединяют ряд пригородных населенных пунктов с областным центром, вызвало протесты со стороны жителей, сообщает ИА REGNUM. Так, жители Новоусманского района Воронежской области уже начали сбор подписей против новшества. Копии подписей передадут в региональный департамент транспорта, а оригиналы, если ответ получен не будет, — уже в Москву.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

По данным «Новая Усмань сегодня», на 7 июля петицию против отмены маршруток, соединяющих пригороды Воронежа с разными районами областного центра, уже подписали более 250 человек. Жителей беспокоит, что транспортное сообщение между Новой Усманью и Воронежем существенно ухудшится, а кроме того — станет дороже: проезд в одну сторону может обойтись до 80 рублей. И это при том, что многие жители района учатся или работают именно в областном центре.

«Я сама из Воронежа. Но мама живёт здесь, она будущий пенсионер. Вот как она у меня будет ездить? С тремя пересадками?» — цитирует издание жительницу Воронежа Елену.

Против новшества уже высказался и глава района Дмитрий Маслов.

«Мы категорически против такого решения. Также считаем необходимым учитывать в решении этого вопроса устойчивую сформировавшуюся воронежскую агломерацию — Семилуки, Новая Усмань, Рамонь и Нововоронеж», — цитирует Маслова «Новая Усмань сегодня».

Решение властей бурно обсуждается в социальных сетях — активисты готовят петиции против предполагаемых новшеств, записываются на прием в правительство региона в надежде, что их услышат.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по отмене сквозных пригородных маршрутов власти Воронежа и области объявили в начале июля. Как пояснил первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин, на «стыковочную» систему предполагается перейти с введением новой схемы организации дорожного движения. Как разъяснил Петрин, пригородный транспорт будет ходить до специально созданных стыковочных узлов на окраинах Воронежа, там пассажиры смогут пересесть уже на городской транспорт. Решение власти мотивировали массой жалоб на работу межмуниципального транспорта, а также тем, что подобный путь выбрали власти «большинства крупных городов».

Об этом: Пригородным маршрутам запретят въезд в Воронеж

Добавим, с 24 июня в Воронежской области изменились тарифы на проезд в пригородном общественном транспорте: километр пути обходится пассажирам в 2,3 рубля вместо 2,2 руб., как было ранее. Осенью, как ожидается, изменится и тариф на проезд в самом Воронеже. Сейчас он составляет 17 рублей за поездку, сколько составит после повышения, власти пока не готовы назвать.