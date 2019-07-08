Киев, 8 июля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Решение провести телемост между российским и украинским телеканалами вызвало на Украине «адскую истерику», заявил в своем комментарии сегодня, 8 июля, украинский политолог и общественный деятель Андрей Манчук.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Бойцы ВСУ

Эксперт напомнил, что миллионы украинцев фактически проголосовали весной на президентских выборах за прекращение войны и начало необходимого для этого мирного диалога.

«Да, все опросы последних месяцев показывали, что большинство граждан выступают за мир и поиски компромисса. Но это категорически не устраивает поднявшийся на военном конфликте политический класс — всех этих политиканов майдановского призыва, сросшихся с властью нацистов, профессиональных грантоедов, жуликоватых «волонтеров», зарабатывающих на ненависти блогеров и подзиговывающих журналистов», — констатирует политолог.

Он подчеркивает, что война «кормит и поит» всех вышеперечисленных людей и они хотят, чтобы она продолжалась вечно.

«И хотя это явное меньшинство — куда меньше пресловутых 25%, в их руках сосредоточены все виды власти и они давно лишили государство монополии на насилие… Собственно, это главная причина бесконечного украинского кризиса», — резюмировал Андрей Манчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня украинский телеканал NewsOne объявил об отмене планировавшегося на 12 июля телемоста с «Россией 1» под названием «Надо поговорить». На телеканале уточняют, что решение принято в связи с «информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий».