Киев, 8 июля, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Украинский телеканал NewsOne из-за многочисленных угроз принял решение отменить проведение телемоста «Надо поговорить» с телеканалом «Россия 1». Об этом сказано в официальном заявлении, опубликованном 8 июля на сайте телеканала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

«Телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить», — сказано в заявлении.

В NewsOne подчеркнули неполитический характер планировавшегося телемарафона, однако попытка организовать это мероприятие привела к тому, что рядом политических партий в отношении телеканала была начата массированная информационная атака.

«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал высокую оценку инициативе журналистов, подчеркнув, что несмотря на разногласия между Россией и Украиной, общение народов двух стран продолжается.