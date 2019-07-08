Ярославль, 8 июля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля вырыла траншею и установила бетонные блоки перед автомойкой на проспекте Фрунзе. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

Выезд с автомойки в Ярославле

Таким образом городские власти пытаются освободить земельный участок, который, как считают власти, незаконно занимает предприниматель, владелец автомойки. В 2010 году участок был предоставлен в краткосрочную аренду ООО «Стройвек» для эксплуатации временного комплекса обслуживания легковых автомобилей. Строительство объектов недвижимости договором аренды не предусматривалось. Однако в период действия договора аренды ООО «Стройвек» построило два строения: пункт техобслуживания автомобилей и автомойку с кафе.

«В 2011 году организация осуществила передачу Артаку Акопяну прав и обязанностей арендатора данного земельного участка. Чтобы удержать муниципальный участок в своём пользовании, он инициировал различные судебные процессы, в которых ходатайствовал о принятии обеспечительных мер, препятствующих освобождению участка путём сноса расположенных на нём строений. Однако решением Арбитражного суда Ярославкой области от 29.05.2019 г. по делу № А82−12 278/2016 предпринимателя обязали освободить указанный участок путём сноса расположенных на нём строений ― пункта ТО, мойки, кафе, — пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц.

Ситуация обострилась после того, как по-соседству начали возводить новое здание УМВД России по Ярославской области. Предприниматель заявлял в СМИ и соцсетях, что его выживают с арендованного участка, так как планы на землю имеет полиция. Но в мэрии заявляют, что речь сейчас идет о самозахвате земли. Власти считают, что право на пользование муниципальным участком утрачено с мая 2016 года. Кроме того, бизнесмен должен около 2,2 миллионов рублей за фактическое пользование муниципальной землей.

Чтобы вынудить владельца автомойки освободить участок, власти на заасфальтированном участке выкопали глубокую траншею. Заехать на мойку и автосервис теперь невозможно. Формальным поводом стал тот факт, что съезд с дороги не оформлен должным образом.

«По поручению КУМИ мы обязаны ввести запрет на проезд на данную территорию, поскольку это муниципальный участок и находится в ведении города Ярославля. Сегодня мы выставили заградительные блоки, однако они были вывезены в другое место неизвестными лицами. Учитывая то, что мы не можем постоянно охранять блоки, было принято решение сделать траншею по ограждению этой территории. Улично-дорожную сеть не трогаем, чтобы был проезд», — рассказал директор ДГХ Сергей Тальянов.

Ситуация, когда различные объекты бизнеса находятся на муниципальной земле без должного оформления, не нова. Ранее мэрия активно занималась сносом незаконных ларьков, получая на это решение суда. В этом случае власти пошли на более диковинные меры, уничтожив часть дороги.