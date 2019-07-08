Карловы Вары, Чехия, 8 июля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова была признана лучшим фильмом в конкурсной программе «К Востоку от Запада» на международном фестивале в Карловых Варах. Секретом своего успеха автор фильма считает победу на Международном студенческом фестивале ВГИК, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Продюсерском центре «ВГИК — Дебют».

Циата из к/ф «Бык» реж Борис Акопов. 2019. Россия После боя

Циата из к/ф «Бык» реж Борис Акопов. 2019. Россия Застолье

Создатель «Быка» Борис Акопов — выпускник ВГИК, дебютировавший в качестве режиссёра и сценариста. Сообщается, что в программе фестиваля в Карловых Варах «Бык» был единственным русским фильмом. Борис Акопов считает, что обрести такой успех картине удалось благодаря победе его прошлой работы на Международном студенческом фестивале ВГИК в 2016 году. После этого фильмом «заинтересовались продюсеры и предложили заняться полным метром».

Циата из к/ф «Бык» реж Борис Акопов. 2019. Россия В вишневой шестерке

Продюсерами «Быка» выступили Владимир Малышев и Федор Попов, а создавалась картина в Продюсерском центре «ВГИК — Дебют».

«Бык» — это фильм о жизни молодёжи в 90-х. Главный герой картины Антон Быков (его роль исполнил актёр Юрий Борисов) пытается заботиться о своей семье и вместе со своими друзьями ввязывается в опасный бизнес. В картине также снимались Стася Милославская, Сергей Двойников, Игорь Савочкин, Александр Самсонов, Александр Левин, Егор Кенжаметов, Мария Звонарева, Афина Кондрашова, Михаил Хуранов и Алексей Филимонов.