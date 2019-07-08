Киев, 8 июля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 8 июля, обсуждают заявление президента страны Владимира Зеленского, который ранее сказал, что на решение проблемы строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева можно рассчитывать только после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

ИА REGNUM напоминает, что в ходе рабочего визита во Львовскую область 6 июля Зеленский призвал не спекулировать на этой теме, поскольку вопрос о строительстве «Северного потока — 2» решен уже очень давно и Киев никто ни о чем не спрашивает.

«Поэтому единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в пользу Украины», — отметил Зеленский.

Украинский политолог Сергей Быков, комментируя эту ситуацию, подтверждает, что США действительно выступают против «Северного потока — 2», но Украине, по мнению эксперта, от этого «мнимо хорошо».

«Мнимо, потому, что США хотят поставлять свой сжиженный газ вместо российского в ЕС. Нет, Трамп — не украинский националист, он — американский националист. И не с флагом и гимном, а с экономическим расчётом. Вот и все отличия», — комментирует он. «А если хотите продолжать отдавать нашу дипломатию на аутсорсинг США, Китаю, Венгрии или Гондурасу, не удивляйтесь, что мы теряем субъектность и превращаемся в инструмент достижения чужих целей», — отмечает также Сергей Быков.

Напомним, что министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью немецкому изданию Bild заявил, что в последующие годы потребность Германии в газе существенно вырастет, поэтому нужно сократить маршруты поставки и создавать новые структуры поставки.

«С выходом из угольного и атомного потоков мы будем полагаться на большее количество газовых электростанций в течение переходного периода», — объяснил Альтмайер, подчеркнув, что «Северный поток — 2» «ни в коем случае» не сделает Берлин зависимым от Москвы.