Калуга, 8 июля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В Калуге проверяют информацию о падении ребенка из окна многоквартирного дома, опубликованную в социальной сети. Об этом 8 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управления СК России.

Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, 6 июля семилетний мальчик открыл окно в своей квартире и из любопытства выглянул наружу. Он поскользнулся на подоконнике и упал с высоты третьего этажа. Мать ребёнка в это время спала.

Мальчика доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. В ходе проверки будут выясняться условия жизни и воспитания ребёнка в семье. По результатам проверки будет принято решение.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, травмирование и гибель детей, выпавших из окон, в регионе занимает одно из первых мест среди детских травм. Чтобы избежать трагедии, не следует оставлять ребёнка без присмотра и ставить мебель под окнами, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник.