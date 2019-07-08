Калуга, 8 июля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается работа по переводу многоквартирных малоэтажных домов на поквартирное отопление, сообщили 8 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

kdm-nn.ru Поквартирное теплоснабжение.

В частности, в Калуге необходимо перевести на индивидуальное отопление 533 многоквартирных дома. В 2019 году в 98 из них запланированы работы по переводу на поквартирное теплоснабжение и установку общедомовых приборов учета.

По мнению заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Руслана Маилова, муниципальному образованию необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу.

«Жители должны знать о необходимости либо перевода малоэтажных многоквартирных домов на поквартирное теплоснабжение, либо установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. Решение должны принять жители, и они должны знать о том, какие возможности для этого есть. В том случае, если граждане приняли решение по переводу или установке общедомовых приборов учета, нужно обеспечить своевременное выполнение запланированных работ в таких домах», — считает калужский замминистра.

Жители 435 малоэтажных многоквартирных домов не приняли ни одного из предложенных властями решений.

Как ранее заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по экономическим проблемам региона Владимир Житов, активный перевод жилого фонда на поквартирное отопление противоречит государственной политике энергоэффективности, сформулированной в федеральном законе №261, так как в климатических условиях Калужской области наиболее эффективным с точки зрения термодинамики и КПД использования топлива является развитие централизованного теплоснабжения с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в различных циклах.