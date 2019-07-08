Санкт-Петербург, 8 июля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Такое решение приняла в понедельник, 8 июля, Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Дарья Драй ИА REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

Ранее Беглов, идущий на выборы как самовыдвиженец, сдал в Горизбирком подписи 80 331 жителя Петербурга, имеющих право голоса, а также 162 подписи муниципальных депутатов, представляющих 108 муниципальных образований Петербурга.

Необходимый для регистрации кандидатов минимум составляет в Петербурге не менее 76 359 подписей избирателей (для самовыдвиженцев) и не менее 155 подписей муниципалов, представляющих ¾ муниципальных образований города (для всех претендентов).

Таким образом, необходимое число подписей у Александра Беглова имеется, что и стало основанием для регистрации.

Добавим, что кандидатами для наделения полномочиями члена Совета Федерации в случае избрания Беглова стали глава АО «Климов» Александр Ватагин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич.

Ранее Горизбирком зарегистрировал кандидатами в губернаторы депутата Госдумы от КПРФ, режиссера Владимира Бортко, депутата Заксобрания Петербурга от «Справедливой России» Надежду Тихонову и депутата Заксобрания Петербурга Михаила Амосова, состоящего во фракции «Яблоко», но баллотирующегося в губернаторы от партии «Гражданская платформа».

Остальным претендентам, не представившим в Горизбирком нужное количество подписей избирателей и (или) муниципальных депутатов, в регистрации на выборах отказано.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.