Ярославль, 8 июля, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Руководство ярославского отделения ОНФ проверило работу камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах области. Об этом рассказал руководитель областной организации Игорь Ямщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Ямщиков Трасса М-8

Активисты проехали по двум федеральным трассам на территории области — «Москва — Архангельск» и «Ярославль — Кострома».

«Проверено 50 мест установки камер (35 на московском направлении и 15 на костромском). Именно мест, поскольку в реале в наличии оказалось только 22, то есть менее 50%! Из этих 50, всего 44 отображались на навигаторе, разметки или указателя на фотоконтроль не было в 31случае… Из 22 таки установленных камер — 3 не присутствуют в системе GPS-навигаторов, т. е. , по всей видимости, они и не зарегистрированы установленным образом, но «письма счастья» мы, водители, от них получаем с завидной регулярностью. В 7 местах нет ни предупреждающей разметки, ни соответствующих знаков», — рассказал председатель ярославского отделения ОНФ Игорь Ямщиков.

В 5 активисты ОНФ не смогли понять необходимость установки камер с точки зрения обеспечения безопасности людей и дорожного движения.

«Общие первые впечатления таковы: там, где камеры реально нужны — их нет! Это совершенно очевидно! Полная анархия и беспорядок в целом в системе видео\фото-контроля на дорогах», — сообщил Игорь Ямщиков.

Общественники готовят обращение в прокуратуру, чтобы та проверила соблюдение законодательства в этой сфере.