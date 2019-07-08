Светлогорск, Калининградская область, 8 июля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. 6 июля в театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске состоялась церемония открытия XVI международного кинофестиваля «Балтийские дебюты». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM начался вечер со звездной дорожки.

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и Кшиштоф Занусси

Дождь не помешал гостям и жителям города поприветствовать участников мероприятия: режиссера Кшиштофа Занусси; Народного артиста России, режиссера Владимир Хотиненко и его супругу — педагога ВГИК, киноведа Татьяну Яковлеву; зам. генерального директора «ВГТРК», директора и главреда телеканала «Культура» Сергея Шумакова; режиссера, продюсера Рената Давлетьярова, актрису Евгению Малахову; режиссера анимационного кино Станислава Соколова, представителей летней киношколы ВГИК вместе со студентами из Мексики, Китая, Франции, Италии и др.

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Кшиштов Занусси

Торжественная церемония началась с приветственных слов Губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который отметил важность фестиваля. Насыщенная программа «Балтийских дебютов» знакомит зрителей с кинематографом ближайших соседей из стран балтийского региона. Губернатор напомнил о действующей в области программе рибейтов — механизме возмещения части затрат продюсерам, которые снимают кино на территории региона. Кроме того, Антон Андреевич объявил о планах создания совместно со ВГИК образовательной базы для развития киноиндустрии в области. Алиханов вручил выдающемуся режиссеру Кшиштофу Занусси первую награду фестиваля — приз губернатора «За вклад в развитие киноискусства».

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Актер режиссер Александр Голибин

Затем публике представили членов двух жюри. В международную судейскую коллегию вошли: отборщик программы «двухнедельник режиссеров» в Каннах и Международного фестиваля в Пинъяо (Китай), кинокритик Алена Шумакова; кинокритик, программный директор Минского международного кинофестиваля «Листопад» Игорь Сукманов; финский продюсер и сценарист Иллка Матила и историк кино, критик, автор монографий о кино России, Индии, Китая, Японии, Европы, Средней Азии, в разные годы возглавлявший киносмотры в Венеции, Роттердаме, Локарно, Марко Мюллер в качестве председателя. В своем приветственном слове Марко рассказал, что уже более 40 лет путешествует по России и перед посещением Светлогорска внимательно изучил историю края.

В жюри конкурса отечественных дебютов включены: Народный артист России, актер, режиссер Александр Галибин; продюсер Екатерина Филиппова; актриса Анна Чурина и председатель редакционного совета «Литературной газеты», писатель и драматург Юрий Поляков (председатель). Со сцены Поляков поделился своей надеждой найти среди фестивальных лент настоящие шедевры и открыть новые таланты.

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Продюсер Катя Филиппова

После официальной части состоялся класс-концерт студентов ВГИК, обучающихся в актерской мастерской Народного артиста России Александра Михайлова. Ребята показали попурри из номеров разных жанров. Сольное и хоровое пение, пластические этюды, шуточные сценки, танцевальные номера были заряжены мощной молодой энергией начинающих артистов.

После концерта президент «Балтийских дебютов», ректор ВГИК Владимир Малышев и программный директор Леонид Демченко объявили о старте фестиваля и представили фильм открытия. Им стала дебютная лента Бориса Акопова «Бык», удостоенная приза Международного кинофестиваля в Карловых Варах и произведенная продюсерским центром «ВГИК-Дебют».

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Актриса Анна Чурина

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