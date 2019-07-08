Иркутск, 8 июля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. В Иркутской области определяются с площадками под строительство новых домов в населённых пунктах, пострадавших от мощнейшего наводнения. Как сообщает сегодня, 8 июля, пресс-служба иркутского губернатора, речь идёт о Тайшете, Чуне, Нижнеудинске и Тулуне.

Цитата из видео очевидцев потопа Затопленный Тулун, вид из окна

«В Тулуне определили пять участков, чтобы их хватило для всех переселяемых из зоны затопления. Также обозначены территории, где можно строить многоэтажные дома — пятиэтажные и, возможно, даже девятиэтажные, с учетом грунтов и сейсмики. Также наметили участки под индивидуальное жилье», — сказал глава региона Сергей Левченко.

По его словам, на месте наиболее пострадавших от затопления территорий Тулуна строительство и восстановление жилья не планируется, там предполагается обустройство лесопарковой зоны с плоскостными спортивными сооружениями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Уже на следующий день река Ия вышла из берегов и, передавшись через дамбу, бурным потоком хлынула на город Тулун. Многие очевидцы наблюдали, как по воде плывут десятки домов, надворных построек и дачных домиков.

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В результате наводнения более 300 человек обратились за помощью к медикам. Не обошлось без жертв. На данное время известно о 22 погибших.

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