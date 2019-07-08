Ростов-на-Дону, 8 июля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Активисты ростовского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) после проведённой инспекции аллеи у стадиона «Ростов-Арена» обратились к властям. С помощью акции они попросили у донского губернатора Василия Голубева воды для полива гибнущих растений и саженцев, передаёт ИА REGNUM.

Onf.ru/region/rostovskaya_obl «Воды!»

Зеленые насаждения, которые появились на аллее у стадиона год назад, засохли. Должному уходу за объектом мешают бюрократические проволочки — «Ростов-Арена» не находится пока ещё в региональной собственности. Это мешает местным властям организовать регулярный полив растений, некоторые из них спасти ещё возможно.

Представители ОНФ обратились к донскому губернатору с просьбой найти возможность обеспечить полив деревьев до закрепления собственника территории, а также провели субботник — разрыхлили почву, полили оставшиеся в живых растения.

«Мы понимаем, что за один полив практически ничего не изменится, но надеемся, что после экологической инициативы власти обратят внимание на проблему и найдут решение. Здесь построили действительно красивый стадион, который стал лицом города во время чемпионата мира, и хотелось бы, чтобы он таким остался. Но сегодня, проезжая мимо стадиона, люди видят одно большое выгоревшее пятно», — сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ростовской области Ирина Даньшина.

ИА REGNUM ранее сообщало, что эксперты ОНФ после многочисленных жалоб ростовчан и жителей Ростовской области обследовали аллею, появившуюся к чемпионату мира по футболу. Газон высох полностью, гибель некоторых саженцев значительна.

Стоит отметить, что благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена», стоило почти 250 млн рублей. Средства, выделенные из региональной казны, были потрачены в том числе на «просторные пешеходные бульвары и аллеи с зелёными насаждениями».