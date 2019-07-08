Сеул, 8 июля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Южнокорейская машиностроительная компания Samsung Heavy Industries построила самый большой контейнеровоз в мире. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Контейнеровоз

По их словам, компания построила контейнеровоз вместимостью 23 тыс. 20-фунтовых контейнеров.

«Мы завершили строительство одного из шести контейнеровоза вместимостью 23 тыс. контейнеров для швейцарской судоходной компании MSC (Mediterranean Shipping Company), который был заказан в сентябре 2017 года», — сообщили представители Samsung Heavy Industries.

Известно, что судно, названное MSC GULSUN, имеет длину 400 м, ширину 61,5 м и высоту 33,2 м. Данное судно способно перевозить до 23 756 20-фунтовых контейнеров за один раз.

Кроме того, судно построено с учетом новых стандартов о выбросах.

Известно, что южнокорейская компания первая в мире построила контейнеровоз вместимость 6200 контейнеров в 1990 году, а также вместимостью 7700 контейнеров в 2000 году и вместимостью 8100 контейнеров в 2002 году.

В 2004 году компания разработала контейнеровоз, способный вмещать 12 тыс. контейнеров, а в 2015 году получила заказ на строительство контейнеровоза вместимостью 21 тыс. контейнеров для японской компании MOL.