Ярославль, 8 июля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. XIV Международный фестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи» торжественно открылся 7 июля в Ярославле. На нем традиционно будут представлены более 30 картин из 23 стран, пропагандирующих вечные семейные и человеческие ценности. Фестиваль проводится при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и Мэрии г. Ярославля.

Марина Александрова ИА REGNUM Открытие. Танец

Уже с самого утра, задолго до церемонии открытия, фестиваль предложил своим гостям несколько ярких событий. На трех площадках города прошли социальные мероприятия, посвященные многодетным семьям и детям с особенностями развития. Ведущими этих мероприятий были известные актеры театра и кино — Екатерина Шпица, Павел Трубинер, Олеся Железняк и Андрей Чадов. Две многодетные семьи приняли участие в костюмированной фотосессии и в состязаниях по картингу, а в клубе «Горка» состоялся спектакль-пантомима «Философия Алисы» психологического театра особых детей и взрослых «Прикосновение».

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль театра «Прикосновение»

Пресс-конференцию организаторов фестиваля открыл президент Общенациональной программы «В кругу семьи» и одноименного кинофестиваля актер, режиссер и продюсер Александр Ковтунец. Он рассказал о разнообразной и насыщенной программе смотра и выразил радость от того, что фестиваль расширяет свои границы, так как кроме лучших показов детских и семейных фильмов, отобранных по всему миру, в его рамках пройдут театральные спектакли, лекции, мастер-классы и другие события — прежде всего I Всероссийский слет Детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка. На этот слет собрались подростки от 15 до 17 лет из 76 субъектов Российской Федерации.

Марина Александрова ИА REGNUM На пресс-конференции

Фестиваль «В кругу семьи» Александр Ковтунец

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова рассказала об основных проблемах, с которыми сталкивается не только наша страна, но и многие страны мира — о демографическим кризисе, о разных вопросах связанных с семейными ценностями, с сохранением института семьи — и о тех национальных программах и проектах, которые разрабатываются нашим государством для их решения. Наряду с радостью от того, что гостями фестиваля в этом году стали дети со всей России, она выразила сожаление тем, что в фестивале, собравшем лучшие фильмы из 23 стран, лишь три картины созданы российскими кинематографистами. Она сообщила о том, что в этом году было принято решение о выделении миллиарда на создание семейного и детского кино и выразила надежду, что эти деньги будут потрачены достойно. Также Анна Кузнецова обозначила главную тему деловой программы фестиваля — проблемы, которые ставит перед взрослыми и детьми в информационный век.

Фестиваль «В кругу семьи» Анна Кузнецова

Анна Кузнецова «Когда мы сталкиваемся с новым явлением, первое, что приходит в голову — запретить. Запретить скорее все плохое, чтобы ничего больше никуда не пошло. Но, как показывает практика, это малоэффективное направление мысли. Запретив одно, появляется другое, запретив другое, появляется третье… Потому важно делать хорошее, производить то, что на самом деле полезно и нужно нашим детям. Потому темой первого слета Детских советов стало производство детского контента — созидательного, настоящего».

Юлия Воронова помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации «Ростех» также указала на главное отличие нашего времени — раньше мамам приходилось кричать в окно, чтобы зазвать домой детей со двора, теперь же детей невозможно оторвать от компьютеров.

Юлия Воронова «Мы не можем запретить Интернет, это наша сейчас действительность, но мы должны заполнить его какими-то хорошими вещами, фильмами. Не только семейными и детскими, но и о рабочих профессиях, о наших инженерах, о наших заводах… И тогда нам с вами не будет стыдно в старости, мы будем гордиться не только своей страной, но и своей молодежью, своими детьми».

Фестиваль «В кругу семьи» Юлия Воронова

Воронова поблагодарила актера и режиссера, Народного артиста РФ, художественного руководителя Общенациональной программы «В кругу семьи» Федора Добронравова за то, что он в настоящее время работает над фильмом о рабочей династии на вертолетном заводе. По ее словам, эта идея была с восторгом принята рабочими.

Юлия Воронова «Они сказали: «Ну, слава Богу, начали снимать фильмы про нас, а не по полицейских, убийц, инопланетян, про нормальных людей!».

Федор Добронравов, в свою очередь напомнил о том, как важна роль взрослых в судьбе их детей.

Федор Добронравов «Хочу сказать спасибо вам, умным, солидным взрослым людям, которые занимаются проблемой детей. Что вы их направляете, что тратите свое время для того, чтобы семейная связь взрослых и детей не прерывалась, чтобы дети гордились нами, что мы вот такие хорошие, и чтобы мы гордились детьми, что у нас и дети хорошие».

Федор Добронравов

Председатель жюри фестиваля, Народный артист России Станислав Любшин так напутствовал участников фестиваля:

Станислав Любшин «Я люблю очень кино, с детства. Когда нам привозили в детстве, в трудное время, во время войны, где-то к концу уже, фильмы, ребятишки бегали смотреть. И мы так ставили вопрос, чисто зрительски: это по войну? — мы шли, про любовь? — не ходили. Так вот, хочется в этом году посмотреть все фильмы и по любовь, и по войну. Какая сейчас жизнь, как кинематограф отвечает на все, что происходит в нашей стране, что в мире теперешнем, страшном, как в одной пьесе, что все живут эмоциями, а они очень поверхностны. Видите, что творится? Если кинематограф это отражает, то он живет, то он куда-то идет. В смысле, что-то постигать, куда-то проникать в жизнь человека, чем глубже, чем тоньше, тогда он больше пользы приносит».

ИА REGNUM Станислав Любшин и Александр Ковтунец

Также на пресс-конференции выступили представители администрации Ярославля и Ярославской области — заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов и Максим Авдеев, заместитель председателя Правительства Ярославской области.

После пресс-конференции состоялось открытие Слета Детских советов при Уполномоченных по правам ребенка. Перед плотно заполненным залом ребята, разделенные на 15 команд, творчески представили свои коллективы, а их в свою очередь познакомили с преподавателями, которые во время слета будут вести для них мастер-классы по актерскому, режиссерскому и сценарному мастерству, позитивному блогерству, психологической разгрузке. После этого на площади перед Концертно-зрелищным центром «Миллениум» ребята показали танцевальный флеш-моб в поддержку кинематографического проекта «Быть!», рассказывающего о счастье родительства.

Марина Александрова ИА REGNUM Делегаты детского слета

Затем по Красной дорожке фестивали прошли его участники и именитые гости: Кристина Асмус, Александр Робак, Анна Ардова, Павел Трубинер, Екатерина Шпица, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, Андрей Чадов и Анастасия Виноградова, Олеся Железняк, Филипп Рейнхардт, а также режиссеры и актеры фильмов, участвующих в конкурсной программе, члены основного и детского жюри, члены театральных коллективов и многодетные семьи, принимавшие участие в социальных проектах. Перед собравшимися на площади зрителями выступили актеры уличного театра «Черный квадрат».

Фестиваль «В кругу семьи» Красная дорожка. Александр Ковтунец и символы фестиваля

Марина Александрова ИА REGNUM Красная дорожка. Представление конкурсных картин

Марина Александрова ИА REGNUM Красная дорожка. Многодетная семья

Марина Александрова ИА REGNUM Красная дорожка. Александр Ковтунец и актеры творческой студии «Кино-ТеатрЪ»

На церемонии торжественного открытия фестиваля, состоявшейся в главном зале центра «Милениум» со своими старыми и всеми любимыми хитами выступили рок-группа «Сплин», певцы Юлия Савичева и Максим Леонидов, а также артисты балета с номером о любви, подростковом бунте и семейном тепле. В завершение вечера зрителям была показана семейная комедия Михаила Расходникова «Дорогой папа» о непростом для некоторых наших современников выборе между семейными привязанностями и большими деньгами.

Марина Александрова ИА REGNUM Открытие. Группа «Сплин»

Марина Александрова ИА REGNUM Открытие. Певица Юлия Савичева

Марина Александрова ИА REGNUM Открытие. Певец Максим Леонидов

Марина Александрова ИА REGNUM Открытие. Танец

Марина Александрова ИА REGNUM Открытие. Группа фильма «Добрый папа»

Впереди целая неделя фестиваля, до отказа наполненная интересными и важными событиями. Итоги будут подведены 13 июля, победителям и лауреатам вручат призы — скульптурные группы, изображающие Петра и Февронию, святых покровителей семейной верности и подлинной любви.