Кино и не только: Ярославль собрал фильмы всего мира и детей со всей России
Ярославль, 8 июля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. XIV Международный фестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи» торжественно открылся 7 июля в Ярославле. На нем традиционно будут представлены более 30 картин из 23 стран, пропагандирующих вечные семейные и человеческие ценности. Фестиваль проводится при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и Мэрии г. Ярославля.
Уже с самого утра, задолго до церемонии открытия, фестиваль предложил своим гостям несколько ярких событий. На трех площадках города прошли социальные мероприятия, посвященные многодетным семьям и детям с особенностями развития. Ведущими этих мероприятий были известные актеры театра и кино — Екатерина Шпица, Павел Трубинер, Олеся Железняк и Андрей Чадов. Две многодетные семьи приняли участие в костюмированной фотосессии и в состязаниях по картингу, а в клубе «Горка» состоялся спектакль-пантомима «Философия Алисы» психологического театра особых детей и взрослых «Прикосновение».
Пресс-конференцию организаторов фестиваля открыл президент Общенациональной программы «В кругу семьи» и одноименного кинофестиваля актер, режиссер и продюсер Александр Ковтунец. Он рассказал о разнообразной и насыщенной программе смотра и выразил радость от того, что фестиваль расширяет свои границы, так как кроме лучших показов детских и семейных фильмов, отобранных по всему миру, в его рамках пройдут театральные спектакли, лекции, мастер-классы и другие события — прежде всего I Всероссийский слет Детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка. На этот слет собрались подростки от 15 до 17 лет из 76 субъектов Российской Федерации.
Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова рассказала об основных проблемах, с которыми сталкивается не только наша страна, но и многие страны мира — о демографическим кризисе, о разных вопросах связанных с семейными ценностями, с сохранением института семьи — и о тех национальных программах и проектах, которые разрабатываются нашим государством для их решения. Наряду с радостью от того, что гостями фестиваля в этом году стали дети со всей России, она выразила сожаление тем, что в фестивале, собравшем лучшие фильмы из 23 стран, лишь три картины созданы российскими кинематографистами. Она сообщила о том, что в этом году было принято решение о выделении миллиарда на создание семейного и детского кино и выразила надежду, что эти деньги будут потрачены достойно. Также Анна Кузнецова обозначила главную тему деловой программы фестиваля — проблемы, которые ставит перед взрослыми и детьми в информационный век.
Юлия Воронова помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации «Ростех» также указала на главное отличие нашего времени — раньше мамам приходилось кричать в окно, чтобы зазвать домой детей со двора, теперь же детей невозможно оторвать от компьютеров.
Воронова поблагодарила актера и режиссера, Народного артиста РФ, художественного руководителя Общенациональной программы «В кругу семьи» Федора Добронравова за то, что он в настоящее время работает над фильмом о рабочей династии на вертолетном заводе. По ее словам, эта идея была с восторгом принята рабочими.
Федор Добронравов, в свою очередь напомнил о том, как важна роль взрослых в судьбе их детей.
Председатель жюри фестиваля, Народный артист России Станислав Любшин так напутствовал участников фестиваля:
Также на пресс-конференции выступили представители администрации Ярославля и Ярославской области — заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов и Максим Авдеев, заместитель председателя Правительства Ярославской области.
После пресс-конференции состоялось открытие Слета Детских советов при Уполномоченных по правам ребенка. Перед плотно заполненным залом ребята, разделенные на 15 команд, творчески представили свои коллективы, а их в свою очередь познакомили с преподавателями, которые во время слета будут вести для них мастер-классы по актерскому, режиссерскому и сценарному мастерству, позитивному блогерству, психологической разгрузке. После этого на площади перед Концертно-зрелищным центром «Миллениум» ребята показали танцевальный флеш-моб в поддержку кинематографического проекта «Быть!», рассказывающего о счастье родительства.
Затем по Красной дорожке фестивали прошли его участники и именитые гости: Кристина Асмус, Александр Робак, Анна Ардова, Павел Трубинер, Екатерина Шпица, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, Андрей Чадов и Анастасия Виноградова, Олеся Железняк, Филипп Рейнхардт, а также режиссеры и актеры фильмов, участвующих в конкурсной программе, члены основного и детского жюри, члены театральных коллективов и многодетные семьи, принимавшие участие в социальных проектах. Перед собравшимися на площади зрителями выступили актеры уличного театра «Черный квадрат».
На церемонии торжественного открытия фестиваля, состоявшейся в главном зале центра «Милениум» со своими старыми и всеми любимыми хитами выступили рок-группа «Сплин», певцы Юлия Савичева и Максим Леонидов, а также артисты балета с номером о любви, подростковом бунте и семейном тепле. В завершение вечера зрителям была показана семейная комедия Михаила Расходникова «Дорогой папа» о непростом для некоторых наших современников выборе между семейными привязанностями и большими деньгами.
Впереди целая неделя фестиваля, до отказа наполненная интересными и важными событиями. Итоги будут подведены 13 июля, победителям и лауреатам вручат призы — скульптурные группы, изображающие Петра и Февронию, святых покровителей семейной верности и подлинной любви.