Якутск, 8 июля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Сотрудники ФКП «Аэропорты Севера», их бывшие коллеги и родные в воскресенье, 7 июля, вышли на согласованный горадминистрацией митинг против действий руководства предприятия. Инициатор митинга — инспектор службы авиационной безопасности аэропорта «Маган» Иван Отяковский пояснил собравшимся, что за последнее время по непонятным причинам сократили более 100 человек технического персонала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Скурихин Самолет Антонов An-24RV в аэропорту Усть-Куйга. Якутия

Читайте также:Российские пилоты, лишённые Росавиацией права на труд, идут в Верховный суд

По мнению митингующих, всё началось в 2015 году, когда директором «Аэропортов Севера» стал Вадим Волков. Он увольняет опытных специалистов, ветеранов авиации, трудоустраивает молодых, без специального образования, пишет News.Ykt.Ru.

Иван Отяковский «Мы боремся против произвола: идут массовые сокращения персонала, которые коснулись и многодетных матерей. Сначала требовали уволиться по собственному желанию, затем начали сокращать. Оставшиеся работают за двоих-троих, что физически невозможно. Руководство не выдаёт штатное расписание и ничего не прибавляет к зарплате. Нарушается очень много».

Недовольные сотрудники составили петицию главе Якутии Айсену Николаеву с просьбой провести тщательную прокурорскую проверку предприятия.

«За счёт сокращений руководство обещало повысить зарплаты персонала, чего не произошло. Оно не идёт навстречу коллективному договору, который защищает права работников. Индексация производится на рост инфляции, за счёт этого люди с меньшим окладом получают гроши. Начальство подорвало и численность профсоюза, собрания ничего не решают», — добавил экс-заместитель председателя профсоюза «Аэропортов Севера» Павел Сергеев.

Стремление сэкономить приведёт к трагедиям. В данный момент система, объединяющая 31 аэропорт Якутии и Магаданской области, функционирует медленно, дорого и некачественно, считают митингующие.

Как сообщало ИА REGNUM, пилоты гражданской авиации России, лишенные Росавиацией права на труд, обратились в Верховный суд. Лётчики намерены восстановить свои документы на право летать. Уже поступило 17 исков от пилотов, пострадавших от действий Росавиации. Всего же за последние два года ведомство аннулировало 550 пилотских удостоверений, ранее Росавиацией же и выданные.