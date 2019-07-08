Киев, 8 июля, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Поводом для проведения повторной жеребьёвки стало внесение в избирательный список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Рух новых сил», которой присвоили №22.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что решение о повторной жеребьёвке может сорвать парламентские выборы на Украине, поскольку значительная часть избирательных бюллетеней уже напечатана, а средств для изготовления дополнительных бюллетеней не предусмотрено.

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