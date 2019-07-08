Вашингтон, 8 июля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Работу президента США Дональда Трампа одобряют 44% американцев — это максимальный показатель со дня его инаугурации в 2017 году. На рейтинге Трампа положительно сказалась успешная экономическая политика его администрации, следует из данных опроса Langer Research Associates.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Не одобряют деятельность главы США 53% респондентов. Затруднились с оценкой около 3% опрошенных.

Опрос проводился по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post. Ранее по итогам такого опроса положительно оценивали работу Трампа не более 42% опрошенных, отрицательно — 53%.

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Успешной экономическую политику считает Трампа 51% респондентов, неуспешной — 42%. Для внешней политики показатели, соответственно, 40% и 55%.

Вместе с тем Трамп проиграл бы всем пяти политикам, имеющим наибольшие шансы на выдвижение в президенты от Демократической партии США. В случае выборов «сегодня» действующий лидер уступил бы Джо Байдену, Берни Сандерсу, Элизабет Уоррен, Питу Буттеджаджу и Камале Харрис.

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