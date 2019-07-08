Луганск, 8 июля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ обстреляли четыре населённых пункта на территории ЛНР, заявили 8 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Артиллерия ВСУ

Под обстрелом оказались населённые пункты Фрунзе, Логвиново, Первомайск и Лозовое.

В общей сложности ВСУ выпустили 25 мин калибра 120 мм, 14 мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в Донбассе из-за идеологических разногласий произошла вооружённая стычка между боевиком ВСУ и членами неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате два члена формирования получили тяжёлые огнестрельные ранения.

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