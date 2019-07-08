Афины , 8 июля, 2019, 06:56 — ИА Регнум. По результатам обработки 99,83% бюллетеней (по состоянию на 04:50 местного времени) большинство голосов на досрочных парламентских выборах в Греции завоевала оппозиционная партия «Новая демократия», сообщается 8 июля на сайте МВД республики.

A.Savin Здание парламента Греции

Согласно последним данным, «Новая демократия» получила 39,85% голосов, правящая СИРИЗА — 31,53%, партия «Движение перемен» (КИНАЛ) — 8,10%, Коммунистическая партия Греции — 5,30%, ультраправое движение «Греческое решение» преодолело необходимый для представительства в парламенте трехпроцентный барьера с 3,70% голосов. Кроме того, движение экс-министра финансов Яниса Варуфакиса МЕРА25 набрало 3,44% и также проходит в парламент.

Напомним, решение о досрочных парламентских выборах было принято после того, как правящая партия премьер-министра страны Алексиса Ципраса потерпела поражение на выборах в Европарламент.