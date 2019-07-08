Иркутск, 8 июля, 2019, 06:46 — ИА Регнум. Родственники погибших от мощнейшего наводнения в Иркутской области уже подали 20 заявлений на получение выплаты в один миллион рублей. Об этом информирует сегодня, 8 июля, сайт региона.

Цитата из видео Затопленный Лесогорск, в нескольких километрах от Чуны

«У двух погибших ближайших родственников нет, их захоронения будут производить муниципальные предприятия. Уже произведены восемь выплат», — пояснила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Светлана Иевлева.

Также известно, что на сегодняшний день единовременную помощь получили 23 822 человек. Сегодня, 8 июля, принято еще 1087 заявлений.

Напомним, ранее посетивший Приангарье вице-премьер Виталий Мутко известил, что паводок стал причиной гибели 22 человек.

Читайте также: Число погибших из-за наводнения в Приангарье выросло до 22 человек

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили 10 900 жилых домов в 110 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского, Черемховского и Куйтунского районов. Пострадали 34 234 человека, в том числе 8074 ребенка. Также вода затопила 49 социально значимых объектов (фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов) и 11 068 приусадебных участков. За медицинской помощью обратились 3212 человек.