Улан-Удэ, 8 июля, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Пострадавших во время камнепада туристов эвакуировали в Тункинском районе Республики Бурятия, сообщая 8 июля пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

В горах

Сообщение о пострадавших туристах поступило на горячую линию спасательной службы накануне в 16:55. Поскольку пострадавшие не имели возможности передвигаться самостоятельно, к месту происшествия выдвинулся спас-отряд в количестве пяти человек.

Как выяснилось, один из обнаруженных спасателями мужчин получил перелом бедра, у его спутника — открытый перелом голени.

Оба туриста доставлены в Центральную районную больницу Тунки.