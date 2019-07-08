Казань, 8 июля, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Скандальное заявление депутата Госсовета Татарии, бывшего главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина рассмотрит Арбитражный суд республики. В рамках дела о своём банкротстве Мусин обвинил финансового управляющего, назначенного судом, в ненадлежащем исполнении возложенных на него обязанностей, а также причинении убытков. Претензии к Елене Рогожкиной судья рассмотрит 26 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В Арбитражный суд Республики Татарстан поступила жалоба Мусина Роберта Ренатовича (вх.18 301) на ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, признать незаконными действия финансового управляющего Мусина Р. Р. Рогожиной Елены Александровны, выразившиеся: 1) в необоснованном привлечении лиц для осуществления своей деятельности; 2) в неотражении в отчетах финансового управляющего сведений о размере оплаты лиц, привлеченных финансовым управляющим лиц для осуществления своей деятельности, о о договорных условиях привлечения таких лиц; 3) в необоснованном обжаловании судебных актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции, в подаче иска о признании решения участников ООО «УК «Игра» о ликвидации недействительным; 4) в причинении убытков должнику и его кредиторам на сумму 69 300 рублей», — отмечается в определении суда.

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Напомним, в начале марта 2017 года ПАО «Татфондбанк» лишился лицензии после того, как у банка появились финансовые проблемы. Тогда же в отношении бывшего главы правления, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело, которое постепенно разрослось до 21 эпизода.

В начале июля 2019 года было завершено расследование шести эпизодов. Обвинительное заключение было подписано. Мусину вменяется по этому делу злоупотребление полномочиями, которое выразилось в использовании полномочий вопреки законным интересам банка и «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц». Сумма, на которую потянули злоупотребления, составляет более 45 млрд рублей. Для сравнения: на начало июня 2019 года долги ТФБ превышают 167,545 млрд рублей.

Также бывший банкир на сегодня — банкрот как физлицо. Инициатором иска выступил конкурсный управляющий ТФБ. В деле перешли к реализации имущества, идёт формирование конкурсной массы и оспаривание сделок. При этом не обходится без скандалов: в период реструктуризации долгов Мусина он заключил с супругой брачный договор, который был оспорен кредиторами, посчитавшими эти действия выводом ликвидного имущества. Также были оспорены сделки дарения дорогостоящей недвижимости несовершеннолетним дочерям бывшего банкира. Финансовый управляющий активно оспаривает сделки, проведённые в аффилированных компаниях, в частности уменьшения доли в уставных капиталах, решений о ликвидации. Под арест по заявлению финуправляющего попали и дорогостоящие автомобили премиум-класс, принадлежащие компаниям, где экс-банкир имеет 100% доли.

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