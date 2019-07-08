Скандал в деле о банкротстве депутата Татарии: управляющему вменили убытки
Казань, 8 июля, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Скандальное заявление депутата Госсовета Татарии, бывшего главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина рассмотрит Арбитражный суд республики. В рамках дела о своём банкротстве Мусин обвинил финансового управляющего, назначенного судом, в ненадлежащем исполнении возложенных на него обязанностей, а также причинении убытков. Претензии к Елене Рогожкиной судья рассмотрит 26 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, в начале марта 2017 года ПАО «Татфондбанк» лишился лицензии после того, как у банка появились финансовые проблемы. Тогда же в отношении бывшего главы правления, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело, которое постепенно разрослось до 21 эпизода.
В начале июля 2019 года было завершено расследование шести эпизодов. Обвинительное заключение было подписано. Мусину вменяется по этому делу злоупотребление полномочиями, которое выразилось в использовании полномочий вопреки законным интересам банка и «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц». Сумма, на которую потянули злоупотребления, составляет более 45 млрд рублей. Для сравнения: на начало июня 2019 года долги ТФБ превышают 167,545 млрд рублей.
Также бывший банкир на сегодня — банкрот как физлицо. Инициатором иска выступил конкурсный управляющий ТФБ. В деле перешли к реализации имущества, идёт формирование конкурсной массы и оспаривание сделок. При этом не обходится без скандалов: в период реструктуризации долгов Мусина он заключил с супругой брачный договор, который был оспорен кредиторами, посчитавшими эти действия выводом ликвидного имущества. Также были оспорены сделки дарения дорогостоящей недвижимости несовершеннолетним дочерям бывшего банкира. Финансовый управляющий активно оспаривает сделки, проведённые в аффилированных компаниях, в частности уменьшения доли в уставных капиталах, решений о ликвидации. Под арест по заявлению финуправляющего попали и дорогостоящие автомобили премиум-класс, принадлежащие компаниям, где экс-банкир имеет 100% доли.
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