Якутск, 8 июля, 2019, 06:11 — ИА Регнум. В Якутске следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружены под водой внутри автомобиля, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

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Сообщается, что автомобиль с погибшими мужчиной и женщиной был обнаружен 6 июля в 203 микрорайоне Якутска.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства трагедии.