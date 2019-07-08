Чита, 8 июля, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов продолжает формировать свою команду в региональном правительстве. Сегодня, 8 июля, его пресс-служба известила сразу о шести назначениях.

Правительство Забайкальского края Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Евгения Батуева

Так, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра экономического развития Забайкальского края стал Андрей Кефир. С 2016 года по сентябрь 2018 года он возглавлял комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита», а затем был назначен на должность заместителя руководителя администрации городского округа по экономике и финансам.

Министром здравоохранения Забайкальского края назначен Валерий Кожевников, много лет проработавший в медицинских учреждениях Бурятии, а 2002 по 2017 годы являлся министром здравоохранения этой республики. Последнее место работы Кожевникова — главврач Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера.

Правительство Забайкальского края Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников

Должность первого заместителя министра здравоохранения займёт Антон Краснояров, ранее работающий главным врачом Нерчинской центральной районной больницы.

Министром жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края стала Евгения Батуева, ранее занимавшая должность руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию.

Первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с 8 июля утвержден Олег Кузнецов.

Исполняющей обязанности руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края назначена Елена Морозова.

Правительство Забайкальского края Ио руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края назначена Елена Морозова

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые отставки в новом правительстве Забайкалья начались в начале декабря 2018 года. Спустя месяц после назначения временно исполняющим обязанности губернатора региона бывшего московского чиновника, замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова.

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Для оптимального подбора состава новой команды объявлен «Забайкальский призыв». По оценке Александра Осипова, реализация этого кадрового проекта выполняет важную функцию: запускает процесс непрерывного повышения управленческих компетенций и конкурентоспособности кадров в Забайкалье.

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