Нижний Новгород, 8 июля, 2019, 05:40 — ИА Регнум. За 2018 год в аппарат нижегородского омбудсмена обратился каждый тысячный житель региона. Общее число обращений составило 3508. На официальном сайте уполномоченного по правам человека в Нижегородской области обнародован доклад Надежды Отделкиной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

Омбудсмен в своём докладе отметила, что общие тенденции в течение последних лет остаются практически неизменными. В прошлом году две трети письменных обращений — 83,3% поступило по двум группам прав — социальным, в том числе жилищным, и правам человека в судебной и правоохранительной деятельности. Первое место по количеству обращений досталось обращениям по уголовным делам и делам об административных правонарушениях — их стало больше на 15,3% (с 262 в 2017 году до 302 в 2018 году).

«Не уменьшается количество обращений из мест принудительного содержания (третье место) — их рост за прошлый год составил 14,2% (с 233 в 2017 году до 266 в 2018 году). На 17,5% выросло количество обращений на нарушение прав в деятельности правоохранительных органов (с 175 в 2017 году до 212 в 2018 году). Растёт количество обращений граждан по вопросам социального обеспечения (+31,3%, с 136 в 2017 году до 198 в 2018 году.) Более чем в три раза выросло число обращений, связанных с нарушением права на труд (с 43 в 2017 году до 105 в 2018 году)», — отмечается в докладе.

В аппарате уполномоченного по правам человека наблюдался в 2018 году и рост числа жалоб от иностранных граждан. В 2018 году по вопросам соблюдения и защиты прав иностранных граждан обратился 81 человек против 73 в 2017 году. Большая часть обратившихся — это граждане государств бывшего СССР.

Отметим, за 2018 год на миграционный учёт в регионе было поставлено 250 100 иностранных граждан, что на 15,03% больше, чем за 2017 год.

В докладе уточняется, что и сами иностранцы, прибывшие в регион, «забывают о необходимости соблюдать закон и нарушают миграционное законодательство». За прошлый год было выявлено 9096 административных правонарушений, что на 2,4% больше, чем за 2017 год (8881). К ответственности привлекали не только иностранцев, но и должностных лиц, работодателей, нарушивших правила привлечения иностранных работников. Также за 2018 год в отношении 1383 иностранных граждан судами были приняты решения об административном выдворении.

Напомним, с докладом об итогах 2018 года нижегородский омбудсмен выступила на сессии Заксобрания 27 июня 2019 года. Надежда Отделкина находится в должности с сентября 2015 года, до этого в течение двух лет она работала на посту детского уполномоченного по правам. А с 2009 по 2013 год была заместителем министра социальной политики области.