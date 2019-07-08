Попытка связи Москвы и Киева через телемост: за и против
Радикалы поставили Зеленскому ультиматум в связи с телемостом РФ — Украина
Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дала президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 часа для того, чтобы «адекватно отреагировать» на готовящийся телемост между Россией и Украиной. Ультиматум Зеленскому поставил главарь экстремистов Андрей Билецкий 7 июля в своём видеообращении на канале YouTube.
Телемост РФ — Украина сравнили с телемостами РФ — США
В Совфеде уверены, что телемост студии телеканалов «Россия 1» и украинского NewsOne поможет снять недоразумения, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
Союз журналистов Украины выступил против телемоста с Россией
Национальный союз журналистов Украины (НСЖ) осудил планы по проведению телемоста между российскими и украинскими телеканалами, об этом 8 июля на своей странице в Facebook написал глава НСЖ Сергей Томиленко.
Гройсман назвал «реваншем» телемост между РФ и Украиной
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман крайне негативно отреагировал на идею проведения телемоста между Украиной и Россией. Об этом он написал 7 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
«Реванш уже не просто «скребётся в дверь». Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина (имеется в виду владелец телеканала NewsOne Виктор Медведчук — ИА REGNUM)», — написал он.
В Раде возмутились организацией телемоста между РФ и Украиной
Планы по проведению телемоста между Россией и Украиной возмутили ряд украинских политиков. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал очистить информационное поле от «влияния Кремля» в сообщении на своей странице в Facebook.
Свой призыв Ляшко адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому. В противном случае, отметил он, это «сделают украинцы».
После того, как телеканалы «Россия» и Newsone анонсировали проведение российско-украинского телемоста, названного «Надо поговорить», украинские радикалы и псевдопатриоты обрушились с острой критикой, причем даже не столько на Newsone, сколько на нового президента страны.
Ярче всех высказался лидер нацистского «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий, который сказал, что его организация «дает Зеленскому 24 часа», после чего в дело вступят некие «черные человечки» — аллюзия на «человечков» зеленых.
Граждане Украины выбрали президентом Владимира Зеленского именно для того, чтобы он остановил эту войну. Однако украинская политика давно живет своей собственной жизнью, для которой непрерывная склока и грызня ради заработка на крови сограждан — естественное состояние.
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Киселев анонсирует телемост Россия — Украина [Цитата из эфира телеканала «Россия 1»]
Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne за то, что он планирует провести телемост с российскими коллегами.
Парубий назвал телемост грубым нарушением украинских законов, однако не уточнил, каких именно. Он уверен, что подобное событие не может состояться ни на следующей неделе, ни когда-либо ещё.
Об этом: Спикер Рады призвал лишить лицензии телеканал из-за телемоста РФ — Украина
Служба безопасности Украины должна немедленно отреагировать на «грубое нарушение законов страны» со стороны телеканала NewsOne за попытку провести телемост с Россией, заявил 8 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Подробности в материале: Парубий призвал СБУ проверить телеканал NewsOne за телемост с Россией
«Попытка провести в прямом эфире телемост украинского и российского телеканалов не вызывает отторжения у простых граждан России и Украины. Поэтому такая запретительная реакция на Украине и абсолютная поддержка в России. Телемост разрушит барьеры ненависти, которые националисты воздвигают на Украине», — заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
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Телеканал NewsOne опубликовал заявление, в котором объяснил проведение телемоста с каналом «Россия 1» колоссальным запросом украинского общества
«Сегодня на Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией», — сказано в заявлении.
Подробности в материале: Телемост между РФ и Украиной поддерживают почти 70% жителей Украины — СМИ
«Телемост между Россией и Украиной совершенно необходим. При этом совсем не важно, что произойдет в эфире этого мероприятия. Даже если весь телемост сведется к взаимным претензиям, то это всё равно будет способствовать взаимопониманию между Россией и Украиной», — заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
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На Украине нарастает смута, и говорить во власти на Украине сейчас не с кем, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.
Читайте подробнее: Спасти Украину с помощью телемоста не удастся
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала попытку связи Москвы и Киева информационной атакой, которая направлена против Украины. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Читайте подробнее: Тимошенко: телемост между РФ и Украиной — это информационная атака
Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание по поводу телемоста между Россией и Украиной, заявил представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук. Он также добавил, что на совещании обсуждается вопрос мер для обеспечения информационной безопасности Украины.
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Намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост является «дешевым предвыборным пиар-ходом», заявил 8 июля президент Украины Владимир Зеленский.
Подробности в материале: Зеленский назвал телемост с Россией «дешевым предвыборным пиар-ходом»
СБУ предложила применить санкции против юридических лиц, причастных к организации телемоста между телеканалами «Россия 1» и украинским NewsOne.
Также Верховной раде предложили закрепить законом право Национальной комиссии по вопросам телевидения и радиовещания без суда лишать украинские СМИ лицензии на вещание.
Подробности в материале: СБУ предложила ряд мер в связи с проведением «антиукраинского» телемоста
Провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в столице Белоруссии при посредничестве Соединённых Штатов, Великобритании, ФРГ и Франции предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал 8 июля в своём Facebook.
Об этом: Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил инициативу телеканалов «Россия 1» и NewsOne провести телемост между Россией и Украиной.
По его словам, несмотря на все политико-дипломатические проблемы между двумя странами, общение народов продолжается, а значит, идея телемоста заслуживает высокой оценки.
Об этом: Песков поприветствовал идею проведения телемоста между Россией и Украиной
Канал NewsOne отменил телемост с Россией, сославшись на угрозы.
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Отмена телеканалом NewsOne российско-украинского телемоста из-за угроз в адрес работников канала и членов их семей — новое подтверждение криминального характера украинского режима, заявил политолог Алексей Мухин.
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