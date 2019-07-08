Попытка связи Москвы и Киева через телемост: за и против Прямой телемост между Россией и Украиной состоится 12 июля. О новом масштабном проекте в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил 7 июля телеведущий Дмитрий Киселев. По словам Киселева, телемост «Надо поговорить» будет организован силами телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Запланировано мероприятие на 18:00 12 июля. Как ожидается, продолжительность телемоста составит 2 часа. «Нам надо поговорить. Открыто. Без посредников. Без недомолвок», — заявили, анонсируя передачу, ее российские ведущие Мария Ситтель с Андреем Малаховым и их украинские коллеги Елена Кирик с Василием Головановым. Киселев напомнил о том, какое значение для советско-американских отношений имели телемосты между СССР и США, проводимые американским журналистом Филом Донахью и его коллегой Владимиром Познером. Eintracht4ever Флаги России и Украины 11:35 Радикалы поставили Зеленскому ультиматум в связи с телемостом РФ — Украина Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дала президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 часа для того, чтобы «адекватно отреагировать» на готовящийся телемост между Россией и Украиной. Ультиматум Зеленскому поставил главарь экстремистов Андрей Билецкий 7 июля в своём видеообращении на канале YouTube. 11:38 Телемост РФ — Украина сравнили с телемостами РФ — США В Совфеде уверены, что телемост студии телеканалов «Россия 1» и украинского NewsOne поможет снять недоразумения, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля. [[[quote-0]]] 11:40 Союз журналистов Украины выступил против телемоста с Россией Национальный союз журналистов Украины (НСЖ) осудил планы по проведению телемоста между российскими и украинскими телеканалами, об этом 8 июля на своей странице в Facebook написал глава НСЖ Сергей Томиленко. [[[quote-1]]]

11:41 Гройсман назвал «реваншем» телемост между РФ и Украиной Премьер-министр Украины Владимир Гройсман крайне негативно отреагировал на идею проведения телемоста между Украиной и Россией. Об этом он написал 7 июля на своей странице в социальной сети Facebook. «Реванш уже не просто «скребётся в дверь». Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина (имеется в виду владелец телеканала NewsOne Виктор Медведчук — ИА REGNUM)», — написал он.

11:42 В Раде возмутились организацией телемоста между РФ и Украиной Планы по проведению телемоста между Россией и Украиной возмутили ряд украинских политиков. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал очистить информационное поле от «влияния Кремля» в сообщении на своей странице в Facebook. Свой призыв Ляшко адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому. В противном случае, отметил он, это «сделают украинцы».

11:48 После того, как телеканалы «Россия» и Newsone анонсировали проведение российско-украинского телемоста, названного «Надо поговорить», украинские радикалы и псевдопатриоты обрушились с острой критикой, причем даже не столько на Newsone, сколько на нового президента страны. Ярче всех высказался лидер нацистского «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий, который сказал, что его организация «дает Зеленскому 24 часа», после чего в дело вступят некие «черные человечки» — аллюзия на «человечков» зеленых. Граждане Украины выбрали президентом Владимира Зеленского именно для того, чтобы он остановил эту войну. Однако украинская политика давно живет своей собственной жизнью, для которой непрерывная склока и грызня ради заработка на крови сограждан — естественное состояние. Читайте также: Ультиматум Зеленскому, или О сложности сидения на всех стульях сразу

11:52 Киселев анонсирует телемост Россия — Украина [Цитата из эфира телеканала «Россия 1»]

11:56 Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne за то, что он планирует провести телемост с российскими коллегами. Парубий назвал телемост грубым нарушением украинских законов, однако не уточнил, каких именно. Он уверен, что подобное событие не может состояться ни на следующей неделе, ни когда-либо ещё. Об этом: Спикер Рады призвал лишить лицензии телеканал из-за телемоста РФ — Украина

11:58 Служба безопасности Украины должна немедленно отреагировать на «грубое нарушение законов страны» со стороны телеканала NewsOne за попытку провести телемост с Россией, заявил 8 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий. Подробности в материале: Парубий призвал СБУ проверить телеканал NewsOne за телемост с Россией

12:08 «Попытка провести в прямом эфире телемост украинского и российского телеканалов не вызывает отторжения у простых граждан России и Украины. Поэтому такая запретительная реакция на Украине и абсолютная поддержка в России. Телемост разрушит барьеры ненависти, которые националисты воздвигают на Украине», — заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Читайте также: Телемост Россия — Украина разрушит «барьеры ненависти»

12:15 Телеканал NewsOne опубликовал заявление, в котором объяснил проведение телемоста с каналом «Россия 1» колоссальным запросом украинского общества «Сегодня на Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией», — сказано в заявлении. Подробности в материале: Телемост между РФ и Украиной поддерживают почти 70% жителей Украины — СМИ