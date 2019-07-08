Прямой телемост между Россией и Украиной состоится 12 июля. О новом масштабном проекте в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил 7 июля телеведущий Дмитрий Киселев.

По словам Киселева, телемост «Надо поговорить» будет организован силами телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Запланировано мероприятие на 18:00 12 июля. Как ожидается, продолжительность телемоста составит 2 часа.

«Нам надо поговорить. Открыто. Без посредников. Без недомолвок», — заявили, анонсируя передачу, ее российские ведущие Мария Ситтель с Андреем Малаховым и их украинские коллеги Елена Кирик с Василием Головановым.

Киселев напомнил о том, какое значение для советско-американских отношений имели телемосты между СССР и США, проводимые американским журналистом Филом Донахью и его коллегой Владимиром Познером.

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