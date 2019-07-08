Перевоз, Нижегородская область, 8 июля, 2019, 05:05 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области 12 сентября 2019 год начнёт рассматривать банкротный иск налоговой службы к потребительскому обществу «Перевозский хлебозавод». Компании, отработавшей почти 15 лет, предъявлены претензии на сумму свыше 1,2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление инспекции федеральной налоговой службы №12 было подано 4 июля 2019 года, сумма претензий — 1 224 089,04 рубля. 5 июля дело приняли к производство, судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 12 сентября 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, потребительское общество было создано 28 декабря 2004 года, с 28 ноября 2017 года юрлицо находится в стадии ликвидации. Потребительское общество с паевыми взносами 25,5 тыс. рублей создано физлицами — Мариной Гараниной, Александром Королевым и Валерием Журавлевым, а также Перевозским районным потребительским обществом, Нижегородским областным союзом потребительских обществ. Основной вид деятельности завода — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

В 2010 году по иску Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии хлебозавод пытались привлечь к административной ответственности за выпуск и реализацию сертифицированной продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов, на соответствие которым она сертифицирована. Среди такой продукции называли безалкогольные напитки, хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, батоны нарезные. Суд в удовлетворении иска ведомству отказал, отметив, что «протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя ответчика».

Читайте также: Банкротство хлебозаводов: в Нижегородской области за полгода подано 3 иска

Напомним, в 2018—2019 годы в Нижегородской области обанкротить пытались сразу трёх производителей хлебобулочной продукции. В частности, в феврале 2019 года налоговая служба потребовала признать банкротом потребительское общество «Чкаловский хлебозавод», но в марте производство было прекращено, так как суд пришёл к выводу, что материалы дела не содержат доказательств наличия у должника имущества, достаточного для покрытия расходов в деле о банкротстве.