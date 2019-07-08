Большой Камень, Приморский край, 8 июля, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов посетил в Приморье судостроительный комплекс «Звезда». Открытый тяжелый достроечный стапель и блок корпусных производств в настоящее время в разной степени готовности уже включены в строительство судов. Сухой док, проинспектированный вице-премьером, вместо заявленного срока окончания строительства в 2023 году, будет введён в эксплуатацию в 2020 году, так как строительство данного объекта идёт с опережением графика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Юрий Борисов посещает судоверфь «Звезда»

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После осмотра предприятия, Юрий Борисов провёл совещание, на котором обсуждались ход строительства верфи и загрузка предприятия заказами. Также вице-премьер рассказал, что получение судостроительным комплексом «Звезда» заказа на строительство атомного ледокола проекта 10 510 «Лидер» обусловлено совокупностью критериев, которые были изучены как на «Звезде», так и на Балтийском заводе.

«По совокупности критериев «Звезда» оказалась более готова, поэтому ей отдано предпочтение», — рассказал Юрий Борисов.

Как отмечается, судостроительный комплекс «Звезда» в ближайшем будущем станет крупнейшим российским центром крупнотоннажного судостроения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в целях снижения затрат, связанных с доставкой стального проката на приморскую судостроительную верфь, инвесторы ведут переговоры по вопросу строительства вблизи «Звезды» металлургического завода.