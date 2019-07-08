Вашингтон, 8 июля, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Комментарий в связи с объявлением Ирана о начале обогащения урана сверх установленной ядерной сделкой нормы сделал президент США Дональд Трамп, сообщает 8 июля The Associates press.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Ирану лучше быть осторожным», — заявил Трамп журналистам в аэропорту Нью-Джерси, возвращаясь в Белый дом после выходных.

Президент США не пояснил, какие действия намерены предпринять в администрации президента в ответ на выход Ирана из ядерной сделки, ограничившись сообщением о том, что «Иран сделал много плохих вещей».

Напомним, о выходе из ядерной сделки более года назад заявили в администрации Трампа в связи с якобы выявленными нарушениями соглашения со стороны Тегерана.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил о том, что санкции США по отношению к Тегерану являются террористическим актом и началом масштабной экономической войны. Иран 14 месяцев со стратегическим терпением старался сохранить ядерное соглашение.

От попытки нарушения договоренностей Иран предостерегали в министерствах иностранных дел вещущих держав (Франции, Германии, Великобритании).