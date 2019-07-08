Магадан, 8 июля, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Хирургический корпус областной больницы в Магадане нуждается в срочном ремонте, а в сосудистом центре не хватает врачей и требуется обновление оборудования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В больнице

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По словам главного врача областной больницы Александра Муклецова, тревогу вызывает состояние хирургического корпуса, в котором несколько лет назад появилась значительная трещина:

«Здание было построено ещё в 1940-х годах. В корпусе расположены ординаторские отделения урологии, оториноларингологии и смотровая. Почти восемь лет назад на фасаде появилась серьёзная трещина, её заделали, позже укрепили фундамент, который разрушался из-за прорыва теплотрассы. На этом и всё. Чтобы ситуация не ухудшилась надо принять срочные меры по капитальному ремонту корпуса».

Главный врач добавил, что в больницу приезжали депутат Госдумы РФ Юрий Кобзев («Единая Россия») и однопартиец, зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин и убедились в серьёзности ситуации. Есть проблемы и в областном сосудистом центре, где ощущается нехватка специалистов, устарело оборудование.

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По информации министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергея Чеканова, более 5,5 млрд рублей предусмотрено на реализацию в регионе национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года, в том числе свыше 2,3 млрд из федерального бюджета. Эти средства направляются на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций кадрами.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Магаданской области не хватает специалистов, а основные фонды изношены. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Юрий Кобзев. При этом медсестра областной больницы Дарья Баталенко обнародовала свой расчётный листок с заработной платой в 24,5 тыс. рублей. По её мнению, выжить на эти деньги ей с двумя детьми невозможно.