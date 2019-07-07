Энгельс, Саратовская область, 8 июля, 2019, 02:28 — ИА Регнум. На старейшем предприятии Саратовской области, которое является крупнейшим в России заводом по производству троллейбусов, после вмешательства прокурора была выплачена многомиллионная задолженность по зарплате перед свыше 500 сотрудниками. Финансовые проблемы ЗАО «Тролза» ранее привели к простою и планам сократить штаты, но в начале июля стало известно, что у предприятия сменился гендиректор и идут переговоры со стратегическим партнёром, чтобы сохранить производство. Пока же перед работникам был погашен зарплатный долг за май 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, с середины марта 2019 года на ЗАО из-за нехватки оборотных средств был введён режим простоя. Также 13 марта 2019 года гендиректор ЗАО Иван Котовицкий стал фигурантом уголовного дела, которое тянулось с 2015 года и касалось дачи взятки. Режим простоя должен был закончиться в конце марта, но сначала был продлён до 16 мая, а позднее до 31 июля. На официальном сайте завода в заявлении коллектива в конце марта отмечалось, что «коллектив предприятия поддерживает своего генерального директора» и надеется «на восстановление справедливости и на то, что завод будет сохранен, несмотря на сложившуюся ситуацию». Но Котовицкий не вернулся на пост и с начала июля у завода новый гендиректор — Сергей Ключарев, более 37 лет проработавший на предприятии на разных должностях. На встрече с коллективом 3 июля 2019 года он рассказал, что на сегодня идут переговоры со стратегическим инвестором. Он также выразил надежду, что «в ближайшее время будет достигнута договорённость и предприятие начнёт работать в полную силу». Глава минэнергетики области Андрей Архипов, присутствовавший на встрече с коллективом, также отметил, что со стороны властей заводу будет оказана «всевозможная помощь по выходу из кризиса».

На сегодня крупные финансовые претензии к заводу имеет банк «России», чей иск на сумму свыше 189,853 млн рублей к шести компаниям, включая сам завод и аффилированные с ним предприятия, суд начнёт рассматривать 30 июля. В нём речь идёт о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога. Последний не уточняется, но известно, что по кредитам было заложено оборудование предприятия. Также в конце мая 2019 года банк поделился планами подать иск о банкротстве ЗАО, усмотрев у него признаки несостоятельности. Иск пока не подан.

Тем временем прокуратуре удалось добиться выплаты долга по зарплате перед 513 работниками предприятия. Долг образовался за май и составил 7,6 млн рублей. Проверка была проведена после заявлений о тяжёлом состоянии предприятия и заявлениях «о грядущем сокращении его сотрудников».

В адрес гендиректора прокурор направил представление. На сегодня долг полностью погашен.

Для справки: Завод по производству троллейбусов ведёт свою историю с 1868 года, когда крупный промышленник, помещик, генерал Сергей Мальцев основал завод в селе Радица Брянского уезда Орловской губернии для нужд железнодорожного транспорта. В 1941 году завод был эвакуирован из Брянска в саратовский Энгельс, где и работает до сих пор. В феврале 2019 года предприятие получило документацию на новинку — электрический автобус Тролза (Тролза-6239). Он стал первой моделью в новом семействе электроавтобусов.