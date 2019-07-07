Тбилиси, 8 июля, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Незамедлительного расследования провокации против грузинского государства, произошедшей в эфире телеканала «Рустави 2» потребовала от властей бывший спикер парламента Грузии председатель партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе, сообщает 8 июля портал «Sputnik.Грузия».

schmilblick Разбитый телевизор

»Это заявление и не эмоция, и не только невежество. Это опасный саботаж и провокация против нашего государства», — уверена экс-спикер парламента Грузии.

Политик потребовала от властей немедленно расследовать инцидент и принять все необходимые меры, исходя из государственных интересов Грузии.

Напомним, скандальное выступление ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габуния, оскорбившего российского президента с использованием отборной нецензурной лексики, уже вызвало реакцию как в самой Грузии, так и в России. Грузинские премьер-министр и президент поспешили осудить произошедшее.