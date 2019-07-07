Иркутск, 7 июля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Военнослужащие Центрального военного округа в подтопленном городе Тулуне Иркутской области расчистили от завалов 13 гектаров. Об этом 7 июля сообщается в информационном письме пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

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«На данный момент очищены 13,2 га в Тулуне. Вывезено самосвалами 3,5 тыс. куб. м мусора», — говориться в письме ведомства.

Для ликвидации последствий паводка в Иркутскую область направлено порядка 1 тысячи военнослужащих, более половины из них прибыло из ЦВО, 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.

Как передавало ИА REGNUM, город Тулун Иркутской области до сих пор остается в зоне паводка. С начала наводнения в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате стихийного бедствия погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими, осуществляется их поиск.