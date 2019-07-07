Вашингтон, 9 июня, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Тысячи активистов собрались 8 июня в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку Палестины, окружив Белый дом. Участники протестной акции требовали остановить поставки американского оружия в Израиль, а также прекращения огня в секторе Газа.

Photo RNW Палестина

Протестная акция приурочена к восьмимесячной годовщине начала боевых действий в секторе Газа.

К Белому дому, по информации СМИ, были стянуты полицейские и представители секретной службы. Дороги перекрыли.

Активисты растянули отрезки широкой красной ленты и выстроились по всему периметру администрации. Демонстранты скандировали традиционные лозунги «свободу Палестине» и «прекратите оккупацию Газы».

О каких-либо столкновениях не сообщается.

Президент США Джо Байден в эти дни находится в Париже.

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Как передавало ИА Регнум, страны — члены «Исламской восьмёрки» (D-8) призвали к прекращению огня в секторе Газа без предварительных условий. Об этом сказано в опубликованном на сайте организации заявлении, принятом по итогам встречи в Стамбуле.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заверил, что страны «Исламской восьмёрки» не оставят палестинцев в одиночестве.

Глава МИД России Сергей Лавров 7 июня провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем. Российский министр подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа для оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся.

23 мая президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа указали на необходимость деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта.