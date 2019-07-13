17:54 08.07.2019

После омерзительной выходки ведущего грузинского государственного канала «Рустави-2», любая совместная деятельность возможна только с теми, кто однозначно и недвусмысленно осуждает содеянное. Такое мнение корреспондент ИА REGNUM высказал политолог Александр Бедрицкий.

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Скандальный грузинский телеканал «Рустави 2» отстранил от работы телеведущего Георгия Габунию, который прямо в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Кадыров уверен, что случившееся — спланированная акция, и, оскорбив российского президента Владимира Путина , Габуния оскорбил весь российский народ в целом. Власти Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения Владимиру Путину и Российской Федерации, считает чеченский лидер.

«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала «Рустави-2» Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем», — написал 8 июля в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров , комментируя инцидент на грузинском государственном канале «Рустави-2».

«Журналист «Рустави 2» хам, и за такое надо жёстко наказывать», — уверен основатель миграционной службы в Приморском крае, председатель региональной общественной организации «Миграция» Сергей Пушкарёв .

Вероятно, данный информационный повод планировался оппонентами «Грузинской мечты — Демократической Грузии», как ловушка для руководства этой страны. Такое мнение, комментируя выходку ведущего телеканала Грузии «Рустави-2» Георгия Габуния в адрес Владимира Путина , озвучил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков .

Журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния , оскорбивший в прямом эфире президента России Владимира Путина и его покойных родителей, не будет уволен с работы. Об этом в эфире «Громадьске» заявил гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия.

«Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — заявила Собчак, добавив при этом, что её позиция по отношению к руководству страны не изменилась с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции.

Телеведущая Ксения Собчак назвала выходку грузинского журналиста в эфире телеканала «Рустави 2» «подростковой». По её словам, это всё равно, что написать неприличное слово на заборе и радоваться.

Подробности в материале: Оплаченные революционеры Грузии бунтуют с пятницы по воскресенье: очевидец

«Люди же видят, что какая-то кучка проходимцев подталкивает Грузию к конфликту с Россией. Лично я ни от кого не слышал антироссийских высказываний, кроме вот этой выходки в прямом эфире. Но все уверены, что это — хорошо спланированная провокация, так как конфликт между Грузией и Россией никому из простых жителей этой прекрасной страны не нужен. Как не нужен он и нам, жителям России», — уверен собеседник.

Он уверен, что простые люди в Грузии просто негодуют по поводу заявления ведущего «Рустави 2» в прямом эфире.

«Революционеры приходят в пятницу, после основной работы, и сидят там, «свергают власть» до вечера воскресенья, потом расходятся по домам. Им за это платят», — рассказал очевидец беспорядков в Грузии предприниматель из Приморья Игорь Дульнев.

Поступок телеканала «Рустави-2» функционирует в логике развития СМИ — борьбы за расширение аудитории канала. И выходка телеведущего оказалась на грани фола, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедра политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Баксанский .

«Многие годы они меня обзывали всем подряд. Это их метод», — сказал политик.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что украинским журналистам не стоит перенимать методы работы, которыми действуют грузинские коллеги с телеканала «Рустави 2», которые нередко позволяют себе выходки, подобные той, что произошла в эфире канала 7 июля.

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Сегодня, 9 июля, Госдума намерена обсудить проект обращения к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву о мерах в связи с событиями в Грузии. Предполагается попросить правительство прекратить поставки в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также приостановить денежные переводы с территории России.

Время пост-советских крикунов — пропагандистов подходит к концу. От того они так и кричат, так злобствуют. В этом смысле инцидент в Тбилиси, на телеканале «Рустави 2», и последовавшая за ним реакция грузинских граждан — очень показательны. Для граждан Грузии в принципе неприемлемо, чтобы в их стране существовал телеканал, в эфире которого некий журналист Габуния сыплет матом, оскорбляя российского президента и его родителей. Таким мнением поделился региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов Даниил Ермилов . По мнению эксперта, митинг граждан Грузии, требовавших закрыть телеканал и наказать Габунию, и есть настоящая демократия, когда народ сказал власти, что она заигралась, и власть вынуждена послушать народ.

Госдума категорически осуждает непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и просит правительство РФ предложить президенту РФ Владимиру Путину воспользоваться нормами закона о «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом говорится в тексте заявления, которое намерена принять нижняя палата парламента. О конкретных предложениях, например, оговоренном ранее запрете на ввоз грузинского вина, минеральной воды и ограничениях денежных переводов с территории России в тексте документа речи не идет.

Политолог из Калужской области Сергей Кременёв , считает, что передача «Постскриптум» грузинского телеканала «Рустави-2», в котором её ведущий Г еоргий Габуния в непристойной форме высказался в адрес российского президента Владимира Путина и его покойных родителей, — показатель того, в какой информационной лжи живет Грузия. По мнению эксперта, своей откровенной провокацией недруги России, не только позорят память своих славных предков, но и добиваются, того, чтобы добрососедские российско-грузинские отношения стали невозможны.

«Мне представляется, что последние события в Грузии являются звеньями одной цепи по дестабилизации ситуации в стране и совершению очередного государственного переворота», — уверен эксперт.

Грузию активно готовят к очередному госперевороту. И выходка Георгия Габуния в эфире «Рустави 2» это попытка оценить антироссийский настрой грузин, считает ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев .

Оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави 2» выглядят нелепо и показывают лишь слабость журналиста Георгия Габунии , сообщила в своем телеграм-канале телеведущая Ксения Собчак.

«Считаю, что власти Грузии несут всю полноту ответственности за выходку мерзавца, оскорбившего президента России, и в его лице — всё наше государство и весь российский народ. Это не частный случай, а результат государственной политики, основой которой являются животная русофобия и абсолютная безнаказанность её носителей. Подонок, называющий себя журналистом, должен быть не просто отстранён от работы, а наказан по всей строгости российских законов. Поддерживаю предложение о возбуждении против Габунии уголовного дела. Согласие или несогласие властей Грузии на его экстрадицию в нашу страну станет показателем их способности и желания обуздать потерявших берега радикалов», — отметил Аксёнов.

Власти Грузии несут ответственность за действия журналиста, оскорбившего в эфире телеканала президента России Владимира Путина . Такое мнение на своей странице ВКонтакте 9 июля высказал глава Крыма Сергей Аксёнов .

10:54 09.07.2019

Русофобия должна стать максимально убыточной для всех, кто её себе позволяет. Об этом 9 июля на своей странице ВКонтакте 9 июля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, поддержав предложение о расширении экономических санкций против Грузии после оскорбительного выступления местного журналиста в адрес президента РФ Владимира Путина.

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Подробности в материале: Санкции выработают у русофобских режимов правильное поведение — глава Крыма

12:22 09.07.2019 Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) предостерег от просмотра кадров эфира «Рустави 2», где ведущий ругает президента РФ. «Такого рода мерзостей мало кто видел, хотя все прожили непростую жизнь», — сказал он в частности.

12:34 09.07.2019 В случае поддержки правительством России предлагаемых Госдумой мер, а также с учетом потери доходов от пребывания в стране российских туристов, Грузия может недополучить более $1 млрд. Читайте подробнее: Подсчитаны убытки Грузии от возможного запрета экспорта вина в Россию

12:46 09.07.2019 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский видит в последних событиях в Грузии действия, направленные на десакрализации власти в России, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. «Последние события в Грузии — это десакрализация власти. Так начинали в отношении Николая Второго: слабый, не умеет, жена там с Распутиным. Вот и сейчас. Оскорбляют нашего президента, чтобы вызвать у всего народа к нему отрицательное отношение, чтобы люди сказали: не надо нам такой президент. Все делается», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы. Читайте также: Жириновский: с Грузии началась десакрализация власти в России

12:51 09.07.2019 Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») предлагает на деньги грузинской диаспоры в России выкупить телеканал «Рустави 2». «Выкупить с потрохами гнилыми», — призвал депутат в ходе заседания Госдумы.

12:56 09.07.2019 Вместо того, чтобы блокировать денежные переводы между гражданами РФ и Грузии, стоило бы применить такие меры, которые ударили бы по грузинским властям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, с таким предложением выступила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») в ходе рассмотрения проекта постановления о дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии на пленарном заседании Госдумы. «Поскольку переводы денежных средств из РФ частными лицами коснутся наиболее малообеспеченных категорий — то есть, тех, кто посылает сюда работать своих детей, то не лучше ли нам как раз ударить по тем, кто правит?», — отметила Драпеко. Читайте подробнее: В Госдуме предложили заморозить поставку энергоресурсов в Грузию

12:57 09.07.2019 Медикаменты не попадут в список товаров, которые нельзя будет поставлять из РФ в Грузию, однако с окончательным списком запрещенных к продаже продуктов определится правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) в ходе рассмотрения проекта постановления о дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии на пленарном заседании Госдумы. «Было много выступлений по поводу того, по каким товарам можно было бы пройтись, но именно поэтому мы не стали давать оценку конкретным направлениям в нашем заявлении-постановлении», — отметил Калашников. Об этом: В Госдуме обсудили приостановку экспорта лекарств в Грузию

12:57 09.07.2019 Госдума приняла заявление о возможных дополнительных мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. «Проект постановления достаточно коротко говорит о том, как это могло бы быть осуществлено», — заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). Он отметил, что именно экономические и финансовые меры являются наиболее действенными. Подробности в материале: Госдума приняла заявление о мерах воздействия на Грузию

13:30 09.07.2019 РФ сделала многое для развития экономики Грузии и теперь должна показать, что такое отношение к нашей стране и нашему народу неприемлемо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения проекта постановления о дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии на пленарном заседании Госдумы. «На наших глазах развивалась ситуация. И действительно, наши коллеги из фракций КПРФ, «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР оказались невольными свидетелями того, что произошло в Грузии. Буквально на наших глазах экстремистские силы стали раскручивать моховик русофобских настроений и делать все для того, чтобы создать напряжение между нашими странами», — заявил Володин. Читайте также: Володин: Экономические меры в отношении Грузии — профилактические

13:33 09.07.2019 Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») назвал Украину и Грузию несостоявшимися государствами, которые существуют благодаря России, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. «Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти вот два злобных инвалида без части своих территорий: несостостоявшиеся государства Украина и Грузия», — заявил Толстой, выступая в ходе пленарного заседания. Читайте также: Толстой: Благодаря России существуют несостоявшиеся Украина и Грузия

13:46 09.07.2019 После инцидента в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» с оскорблением президента РФ Владимира Путина, возможно, канал и потеряет некоторую часть аудитории, которая оказалась недовольна произошедшим. Однако пока рейтинг канала только вырос. Об этом заявил генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия. «Я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», — сказал гендиректор. Подробности в материале: В «Рустави 2» заявили о росте рейтинга канала после брани в адрес Путина

13:47 09.07.2019 Руководство России пока не принимало решения о введении экономических мер против Грузии, заявил 9 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Решения о введении экономических мер против Грузии пока не принято — Песков

14:09 09.07.2019 Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил выкупить телеканал «Рустави 2» за счет средств грузинской диаспоры в России, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. «Почему мы в медийном поле не считаем возможным и необходимым дать должный ответ? Вот этот канал, телеканал «Рустави 2», давайте посмотрим, может быть есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его «с потрохами» вот этими гнилыми», — заявил Нилов в ходе пленарного заседания. Подробности в материале: В Госдуме предложили выкупить «Рустави 2» на деньги грузинской диаспоры

14:39 09.07.2019 Меры экономического воздействия по отношению к Грузии планируется ввести чтобы обеспечить безопасность граждан РФ и уважение к России. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Неверов («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Читайте подробнее: Неверов объяснил, зачем в отношении Грузии вводят санкции

14:42 09.07.2019 Спрос на отдых в Крыму и Турции растёт на фоне кризиса в Грузии Туристы, планировавшие отдых в Грузии, делают выбор в пользу альтернативных вариантов, заявил 8 июля PR-директор Aviasales Янис Дзенис на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Перераспределение происходит не с точки зрения точек влёта в Грузию, а перераспределение происходит в сторону смены планов. Путешественники или вообще решают остаться дома, или выбирают для себя альтернативные направления», — заявил Дзенис.

14:43 09.07.2019 Сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев считает, что лучшей мерой, которую власти Грузии могут предпринять в отношении журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, должна быть его публичная казнь. «Лично я считаю, что его должны казнить в центре Тбилиси. Такие, как Георгий Габуния, позорят свой народ и вбивают клин в межнациональные отношения. Прощения и помилования в данном случае быть не должно! Уверен, что большинство из вас со мной согласится!» — написал сенатор в instagram. Читайте также: Сенатор Фадзаев призвал казнить грузинского журналиста, оскорбившего Путина

14:44 09.07.2019 Объём бронирования авиабилетов в Грузию снизился на 29,5% Сократился спрос на авиабилеты из России в Грузию, заявил 9 июля генеральный директор агрегатора Biletix Игорь Константинов на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, объём бронирования в данном направлении снизился на 29,5%. У пассажиров после запрета авиасообщения с Грузией ещё есть возможность попасть в эту страну с помощью стыковочных рейсов в Минске, Ереване, Стамбуле и Баку, однако статистика показывает, что объем бронирования на авиабилеты падает, при этом средний чек стоимости перелёта начинает «ползти вверх». «При комбинации рейсов стыковочных мы наблюдаем, что стоимость перелетов возросла примерно на 13%», — заявил Константинов.

15:10 09.07.2019 Президент Грузии призвала Москву не отвечать на провокацию «Рустави 2» Российскому руководству не стоит отвечать на провокацию радикальных сил — оскорбления в адрес президента РФВладимира Путина, заявила 9 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе брифинга в Тбилиси. Она назвала «парадоксом» возможную реакцию российской стороны и заявила, что ответные действия Москвы будут способствовать деструктивным целям радикалов.

15:50 09.07.2019 Путин выступил против санкций в отношении Грузии Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Тбилиси не нужно вводить из уважения к грузинскому народу. Антироссийские настроения в Грузии раздувают люди, не знающие истории. Их действия в конечном счете наносят этой стране вред, добавил он.

16:07 09.07.2019 Запрет на перевод денежных средств из России в Грузию, если его и введут, едва ли сможет остановить финансовые потоки из РФ в республику Закавказья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов. По его словам, осуществить данный запрет на практике в полном объёме будет практически невозможно. Ведь платёжные системы смогут переводить деньги не напрямую в Грузию, а через третьи страны. Читайте также: Полный запрет на перевод денег в Грузию не реализуем — эксперт

16:47 09.07.2019 В 2019 году рост организованных пакетных туров в Грузию по отношению к прошлому году увеличился на 21%, заявил директор по маркетингу Level. Travel Евгений Гинзбург 9 июля на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Организованные пакетные туры в Грузию появились сравнительно недавно, однако до кризиса в закавказской стране спрос на них увеличивался. Как отмечает Гинзбург, по большей части это были морские курорты. Подробности в материале: Пакетные туры в Грузию перед кризисом выросли на 21%

17:20 09.07.2019 Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке позиции президента РФ Владимира Путина относительно введения дополнительных ограничительных мер в отношении Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. «Позицию президента поддерживаем. Президент говорит о необходимости урегулировать ситуацию», — отметил Володин. Читайте подробнее: Володин: Путин дает Грузии шанс

18:08 09.07.2019 Крепость Ананури. Военно-Грузинская дорога Alexxx Malev

18:44 09.07.2019 Призыв президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии продиктован желанием не подрывать тесные исторически сложившиеся отношения между двумя народами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Позиция президента РФ против санкций в отношении Грузии — мудрая позиция сильного человека. Мы были потрясены той антироссийской вакханалией и истерией, которая раздувалась в Грузии. Хамский инцидент в эфире телеканала Рустави-2 перешёл все допустимые границы. Но Владимир Путин смотрит далеко вперёд, прежде всего, на отношения между нашими исторически близкими народами», — заявил Слуцкий. Об этом: После заявления Путина от Грузии нужен ответный шаг — Слуцкий

19:01 09.07.2019 Владимир Путин

20:14 09.07.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин подробно высказался о ситуации в Грузии. Читайте также: Путин рассказал, что он думает о ситуации в Грузии

20:46 09.07.2019 Россия должна ввести санкции в отношении Грузии, иначе русофобия в этой стране будет продолжаться. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Депутат Госдумы от КПРФ настаивает на санкциях в отношении Грузии

05:01 10.07.2019 «События, происходящие в Грузии ничего, конечно, кроме тревоги за наших соседей вызвать не могут. Мы видим, что протестные настроения, которые сейчас есть в Грузии, внутренние противоречия они не спадают. И самое печальное что, есть силы, которые пытаются увеличить эти противоречия, используя искусственно раздуваемые антироссийские настроения. То, что мы увидели на телеканале «Рустави 2», до этого события в парламенте. Теперь уже всем понятно, что есть силы, которые заинтересованы в разжигании такой истерии», — отметил депутат Госсовета Татарии Артём Прокофьев. Об этом: Разжигание антироссийской истерии: депутат Татарии о ситуации в Грузии

07:26 10.07.2019 Позиция президента РФ Владимира Путина, который после антироссийских выпадов считает не нужным вводить экономические санкции против Грузии из-за «уважения к народу», вызвала положительную реакцию со стороны грузинских пользователей соцсетей. Большая часть интернет-пользователей восприняла такую реакцию российского лидера, которого назвали «сильным политиком», разумной и мудрой. «Очень приятная и неожиданная новость. Спланированная провокация не удалась», — считает один из пользователей. «Лихо! Послал всех в нокаут», — написал другой. Читайте подробнее: Жители Грузии оценили нежелание Путина вводить санкции против Тбилиси

07:32 10.07.2019 В Грузии Габунию назвали геем и рассказали, кто написал его «речь» Грузинский телеведущий Георгий Габуния принадлежит к сексуальным меньшинствам. Автор его скандальной «речи» с оскорблениями в адрес Путина — экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, рассказал главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

07:55 10.07.2019 Ранее введённый Москвой запрет на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией (с 8 июля) может быть снят. Такую вероятность не исключили в Министерстве иностранных дел РФ. Источник газеты «Коммерсантъ» в российском внешнеполитическом ведомстве заявил, что это станет возможным в случае, если грузинская сторона нормализует ситуацию и предпримет шаги к снижению русофобии. После этого можно будет вернуться и к обсуждению отмены визового режима для граждан Грузии. «Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — сказал источник в МИД РФ. Подробности в материале: Москва может восстановить авиасообщение с Тбилиси

08:02 10.07.2019 Аэропорт Тбилиси. Грузия

08:12 10.07.2019 Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал заявление президента России Владимира Путина о нецелесообразности введения дополнительных экономических санкции в отношении страны, на которых после инцидента с оскорблением руководства России в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» настаивали депутаты Госдумы РФ. «Конечно же, это решение хорошее и приветствуется, — заявил премьер-министр. — Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно». Читайте подробнее: Премьер-министр Грузии поддержал решение Путина по санкциям

08:13 10.07.2019 Мать оскорбившего президента РФ Владимира Путина журналиста Георгия Габунии — заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе — шокирована тем, как общество восприняло выходку её сына. Об этом рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили. Об этом: Мать оскорбившего Путина журналиста шокирована реакцией общества

09:11 10.07.2019 Заявления Путина о Грузии похожи на поведение кота, играющего с мышью, полагает бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Кот готов в любой момент проглотить мышь, заявил он. Читайте также: Саакашвили сравнил Путина с котом, а Грузию — с мышью

09:22 10.07.2019 Саакашвили и галстук

10:21 10.07.2019 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала власти Грузии дать решительный отпор провокаторам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля. «Сегодня хочется сказать гражданам Грузии: не дайте радикалам, русофобам, каким бы то ни было внешним силам отнять у нас наше общее прошлое, наше мирное будущее», — заявила Матвиенко в ходе заседания Совфеда. Читайте подробнее: Матвиенко: История не простит еще одного обвала отношений РФ и Грузии

10:31 10.07.2019 Завтра, 11 июля, в Совфеде обсудят ситуацию в Грузии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов в ходе заседания верхней палаты парламента. Читайте также: Кто и что восстановит отношения России и Грузии: интервью Гаврилова Планируется пригласить на заседание главу МАП, депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ). Читайте подробнее: Комиссия Совфеда по защите суверенитета обсудит ситуацию в Грузии

10:50 10.07.2019 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала провокацией антироссийские выступления в Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля. Массовые волнения в стране начались через несколько дней после визита в Тбилиси бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера, отметила она. Об этом: Матвиенко назвала провокацией события в Грузии

11:36 10.07.2019 Можно с удовлетворением наблюдать, как выгодно в своих интересах Россия использует инцидент с грузинским телеканалом «Рустави 2». Вместо ожидаемых «ура-патриотами» санкционных мер против Грузии, российские власти, напротив, показывают собственную политическую зрелость и стратегическое мышление, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Баксанский. Читайте также: Для России вектор отношений с Грузией изменился в «выгодном направлении»

12:13 10.07.2019 Сложная политическая ситуация — запрет полётов российских туристов в Грузию — подтолкнула Тбилиси обратить взор и на другие рынки, в том числе на Казахстан. Однако представители казахстанского туристического сектора отмечают, что жители страны не активно скупают путевки в Грузию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Читайте также: Сможет ли Грузия заменить российских туристов на казахстанских?

12:29 10.07.2019 В администрации президента РФ считают, что обсуждать вопрос об отмене ранее введённого Москвой запрета на прямые авиаперелёты с Грузией пока преждевременно. «Как только появятся признаки того, что ситуация в Грузии нормализовалась и малейшая угроза для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений, исчезла, вот тогда будет время для анализа и принятия каких-то других решений, — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. — Пока об этом говорить преждевременно». Подробности в материале: Кремль: о возобновлении авиасообщения с Грузией говорить пока рано

13:19 10.07.2019 Самым важным в заявлении президента России по «грузинскому вопросу» был не отказ от санкций, а тот исторический «ликбез», который Владимир Путин провел в момент привлечения максимального внимания к данной проблеме, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Читайте подробнее: Путин и Грузия: благосклонный исторический «ликбез»

13:48 10.07.2019 Телеведущий Владимир Познер заявил, что перестал считать Георгия Габунию журналистом после его антироссийской выходки. Каждый имеет право на своё мнение, но никто не вправе оскорблять других, подчеркнул он. Подробнее: Познер перестал считать Габунию журналистом

14:32 10.07.2019 Делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву 14 июля, запланирована встреча с депутатами Госдумы, сообщил глава делегации, депутат парламента страны от фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломая. Предполагается встреча с депутатами Госдумы из комитета по делам СНГ.

15:41 10.07.2019 Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия придумал оригинальный способ мстить грузинским производителям, которые вывозят свою продукцию в Россию. В прямом эфире в студии телеканала он в эмоциональной форме заявил, что готов справлять нужду в вино и минеральную воду, которые идут на экспорт в Россию. «Да и чёрт с этими «Боржоми» и вином! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то «Боржоми», вино и «Набеглави» ввозил в Россию? — кричал Гварамия, призывая грузинских производителей «продавать на Украину» свою продукцию. — Да я мочился во все это! Мне все равно!» Об этом: Гендиректор «Рустави 2» готов мочиться в поставляемое в РФ вино и минералку

16:10 10.07.2019 Депутат Госдумы, глава МАП Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о готовности встретиться с грузинскими парламентариями, входящими в «Альянс патриотов». Предполагается, что встреча пройдет в Москве, делегация депутатов Грузии прилетает 14 июля.

16:38 10.07.2019 Сергей Гаврилов

18:37 10.07.2019 Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал грубый выпад генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии в адрес грузинских производителей вина, экспортируемого в Россию, а также минеральной воды. Читайте также: Пушков прокомментировал выпад гендиректора «Рустави 2» против России

19:59 10.07.2019 Совладельцы и партнеры грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» отказались увольнять генерального директора этого СМИ Нику Гварамию по требованию одной из акционеров канала Нино Нижарадзе. Читайте также: Хозяева «Рустави 2» отказались увольнять руководство канала

20:15 10.07.2019 Ника Гварамия OSCE Parliamentary Assembly

08:29 11.07.2019 Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин осудили поступок Габунии. Так, Лещенко заявил, что грузинскому журналисту еще долго жить «с этим клеймом». Пригожина возмутило «вопиющее невежество» Габунии. Подробнее: Лещенко и Пригожин возмутились инцидентом на «Рустави 2»

08:42 11.07.2019 Пользователи соцсетей в Грузии считают, что своими скандальными выходками сотрудники грузинского телеканала «Рустави 2» намеренно стараются ухудшить и ещё более осложнить отношения между Россией и Грузией. «Одни провокации, интриги и оскорбления — всё на благо собственного народа», — отметил один из комментаторов. «С такими ораторами — врагов не надо. Заткните этому каналу рот!» — призвала пользователь Facebook. Подробности в материале: Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»

08:46 11.07.2019 Оскорбивший президента России Владимира Путина грузинский журналист Георгий Габуния поступил недостойно и оскорбил в первую очередь самого себя, считает российский артист балета Николай Цискаридзе. Подробности в материале: «Оскорбил самого себя»: Цискаридзе о выходке грузинского журналиста

10:43 11.07.2019 Провокации в Грузии против России являются частью большой системы сдерживания Российской Федерации на международном поле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июля заявил зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. «Иногда то, что происходит, воспринимается публикой и средствами массовой информации как некие случайные события, как некие всплески чей-то слишком эмоциональной реакции», — заявил Климов. «Нам здесь это представляется всё проявлением «мозаичных» технологий, когда каждое отдельное событие может восприниматься как вполне себе объяснимое, даже находящееся в правовом поле, но все вместе они рисуют очень неблагоприятную картину», — подчеркнул он. Читайте подробнее: «Часть большой системы сдерживания России» — Климов о провокациях в Грузии

11:12 11.07.2019 Атаки на православие превратились в неотъемлемую часть общей антироссийской стратегии США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июля заявил председатель Международной ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. «В свете обострения геополитической ситуации Россия становится основным объектом дискредитационных действий в области духовных прав, в области свободы совести», — заявил Гаврилов. Читайте также: Россия становится объектом дискредитации — Гаврилов о религии и геополитике

11:19 11.07.2019 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не согласен с отказом от введения жестких мер в отношении Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля. «Отказались вводить санкции. Через два года снова будут бить по морде и плевать на всех, мы снова будем грозить санкциями, снова их не введем. Надо знать Грузию!» — возмущен Жириновский. Читайте подробнее: Жириновский: Через два года Грузия снова будет бить нас по морде

11:40 11.07.2019 Председатель Европейского совета Дональд Туск назвал введённый Россией запрет на прямые авиаперелёты с Грузией неоправданным решением. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Батуми. «Недавнее решение России о запрете полетов в Грузию неоправданно и несоразмерно. Но ваша страна уже выдержала внешнее давление и сделает это снова», — сказал Туск. Читайте подробнее: Глава ЕС считает неоправданным запрет России на полёты в Грузию

13:16 11.07.2019 Грузия продолжает принимать российских туристов с привычным гостеприимством, и это происходит, несмотря на войну 2008 года. Такое заявление в Батуми в ходе выступления на международной конференции в честь десятилетия организации «Восточного партнерства» сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства отметила, что Грузия — «мирная нация», демократическая, мирная, стабильная и европейская страна. Читайте подробнее: Зурабишвили рассказала о гостеприимстве Грузии

14:28 11.07.2019 Введённый Москвой запрет на прямые авиаперелёты между Россией и Грузией не отразился на ситуации с прохождением пунктов пропуска на российско-грузинской границе. По информации пресс-службе МВД Грузии, КПП «Казбеги — — Верхний Ларс» работает в обычном режиме, скопления автомобилей и очередей нет. В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии также заявили об отсутствии ажиотажа: «Пункт пропуска функционирует в штатном режиме. Время ожидания легкового автотранспорта составляет примерно 10—15 минут». Об этом: Очередей на границе России с Грузией не наблюдается

15:35 11.07.2019 Саломе Зурабишвили

08:16 12.07.2019 В случае введения Россией полного эмбарго Грузия могла бы потерять около 4 млрд лари, что эквивалентно $1,5 млрд, сообщила грузинский министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Самый заметный ущерб был бы причинен туристической отрасли — около $750 млн. Подробнее: В Грузии подсчитали возможные потери от российского эмбарго

09:34 12.07.2019 Скандальная выходка грузинского телеведущего Георгия Габунии была направлена на дестабилизацию отношений между двумя странами. Российскому руководству должно хватить благоразумия не поддаваться на «дешёвую провокацию», считает депутат Народного собрания Дагестана Зумруд Бучаева. «Журналиста Георгия Габуния необходимо экстрадировать в Россию, чтобы осудить его по всей строгости закона», — сказала парламентарий. Подробнее: Пошло, низко и мерзко — дагестанский депутат о выходке журналиста из Грузии

10:08 12.07.2019 Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что 15 июля проведет встречу с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», на которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси. Встреча с грузинскими парламентариями пройдет и в Госдуме.

11:53 12.07.2019 Госдуме и правительству России следовало продолжить работу над введением санкций против Грузии, несмотря на просьбу президента России Владимира Путина не отвечать радикальным образом на антироссийские выступления в Грузии. Об этом заявил декан высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков. «В стране существует не только один государственный институт в виде президента. Существует правительство, парламент, и они должны в данном случае настоять на своём», — заявил Третьяков. Читайте также: «Парламентарии должны были настоять на своём» — о санкциях РФ против Грузии

12:03 12.07.2019 Угрозы введения жёстких санкций оказалось достаточно для того, чтобы отрезвить представителей грузинской элиты. Об этом заявил заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Это была замечательно исполненная партия на два голоса. Дума очень жёстко и открыто дала возможность президенту и правительству ввести определённые санкции. Очень жёсткие. Это послужило холодным душем для грузинской элиты. Посмотрите, как после этого выступила президент», — заявил Емельянов. Подробности в материале: Угроза санкций «послужила холодным душем для грузинской элиты» — Емельянов

12:34 12.07.2019 В политических элитах Грузии господствуют прозападные настроения, и поэтому России следует проявлять особую осмотрительность при введении санкций. Об этом заявил заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ. «Если посмотреть на внутриполитическую ситуацию в Грузии, на её элиту, то она вся антироссийская. Но есть одна более антироссийская, а другая менее антироссийская. «Грузинская мечта» менее антироссийская, но всё равно против России», — заявил Емельянов. Подробности в материале: В Грузии пророссийских сил в настоящее время нет — Емельянов

13:43 12.07.2019 Россия должна использовать угрозу санкций как инструмент своей «мягкой силы» в Грузии. Об этом заявил заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Санкции нужно использовать для того, чтобы вернуться в Грузию. Чтобы мы имели свой сегмент СМИ, чтобы мы имели там университеты, чтобы работали с грузинской элитой. Для этого мы угрожаем введением санкций», — заявил Емельянов. Читайте подробнее: Грузия: Угроза санкций должна помочь распространению «мягкой силы» России

14:18 12.07.2019 По словам телеведущей Тины Канделаки, телеканал «Рустави 2» напрямую получает средства из России, от бизнесмена с российским гражданством Кобы Накопии. Канделаки назвала бизнесмена «кошельком Саакашвили». Читайте также: Канделаки рассказала, кто в России финансирует «Рустави 2»

14:43 12.07.2019 Для того, чтобы склонить Грузию к лояльности в отношении России, достаточно лишь угрозы применения санкций в отношении Тбилиси. Об этом заявил заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ. «Если они не пойдут на наши условия, тогда будьте добры вино продавайте в Европу, пусть ваши люди едут в Европу и оттуда перечисляют свои деньги, пусть «Боржоми» идёт в Европу и не надо наших туристов туда возить», — заявил Емельянов. «Но в НАТО они не пойдут. Экономика Грузии тесно завязана на российскую экономику. В Европе, в США с их водой и винами их никто не ждёт. Экономика рухнет и правительство это быстро поняло, когда мы сделали заявление думское и создали эту угрозу», — подчеркнул он. Читайте подробнее: У Грузии нет альтернатив связям с Россией: Как лучше использовать санкции?

14:50 12.07.2019 В условиях, когда в международной политической практике накладывают ограничения без оглядки на интересы рядовых граждан, Россия должна отвечать своим противникам симметрично. Об этом заявил главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ. «Против России применяют санкции. Говорят, что кто-то конкретно виноват, но страдает вся Россия и никто не спрашивает, почему страдает российский народ! Говорят: Россия виновата, давайте применим санкции», — отметил он. «И применяют эти санкции не только конкретным физическим лицам, а к фирмам, на которых работают люди, которые не имеют к этому отношения. И никто не спрашивает! Когда американцам, британцам или немцам нужно, они применяют санкции против страны, не задавая себе вопросов. Возьмите Иран — никто не задавался вопросом, как живёт иранский народ!» — добавил Сосновский. Читайте подробнее: «Запад, вводя санкции, о простом народе не печётся»: За что жалеют Грузию?

15:42 12.07.2019 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария считает, что его отставка, которой так усиленно требуют подстрекаемые политической оппозицией молодые участники акций протеста, сегодня недопустима и невозможна, так как, с одной стороны, будет означать уклонение от ответственности за все случившееся, а с другой стороны, оскорбление достоинства и чести каждого полицейского, который в день беспорядков защищал в стране общественный порядок. Об этом он заявил в прямом эфире телекомпании «ТВ Пирвели», отвечая на вопросы явно политически ангажированной ведущей, выступавшей в данном случае с позиций оппонентов нынешней власти. Об этом: Глава МВД Грузии: насильственная смена власти должна быть невозможной

20:54 12.07.2019 Акцию протеста устроили виноделы у Гомборского перевала (край Кахети, Грузия) после оскорбительного высказывания гендиректора «Рустави 2» Николоза Гварамии о грузинском вине, передает 12 июля Imedi. На митинг в знак протеста против заявлений Гварамии вышли десятки человек. Они на тридцать минут перекрыли дорогу и пообещали продолжить свою акцию уже рядом со зданием «Рустави 2». Виноделы потребовали от главы оппозиционного телеканала извинений. Комментируя происходящее, Александр Хуцишвили, участник протестов, сказал: «Он оскорбил своей бранью всю Грузию». Напомним, виноделов оскорбили слова Гварамии о том, что ему, мягко говоря, наплевать как на грузинские вина, так и на минеральные воды «Набеглави» и «Боржоми». Поводом к выпаду Гварамии стали слова президента РФ Владимира Путина о том, что не нужно спешить с санкциями в отношении Грузии из-за нецензурного антироссийского выступления ведущего «Рустави 2» Геоpгия Габунии. Об этом: В Грузии виноделы оскорблены высказыванием гендиректора «Рустави 2»

21:06 12.07.2019

23:59 12.07.2019 В Тбилиси на дом грузинского журналиста Георгия Габуния, который в эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина, повесили оскорбительную табличку. Об этом: На доме журналиста, оскорбившего Путина, повесили обидную табличку