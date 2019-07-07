Помпео пригрозил Ирану «санкциями и изоляцией»
Вашингтон, 7 июля, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Новые санкции и дальнейшая изоляция грозят Ирану в случае расширения ядерной программы. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter.
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Майк Помпео
«Расширение Ираном его ядерной программы приведёт к дальнейшей изоляции и санкциям», — написал госсекретарь США.
Помпео добавил, что имеющий ядерное оружие «иранский режим» будет представлять ещё большую угрозу для мира.
Как передавало ИА REGNUM, 7 июля заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой.
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