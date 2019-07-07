Киев, 7 июля, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Политика главы Украины Владимира Зеленского, который не выполняет предвыборные обещания, сказывается на рейтинге президентской партии «Слуга народа». Об этом сообщил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Падение рейтинга Зеленского, которое продолжится, связано с одним: мира — нет, тарифами заниматься не будем и начнем продавать землю», — отметил Рабинович.

Отметим, что депутат Рады не привел конкретных цифр по рейтингу президентской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня 2019 г. глава Украины Владимир Зеленский заявил о планах официального Киева активизировать «нормандский формат» и минский процесс для решения конфликта в Донбассе. При это глава государства добавил, что власти Украины не намерены «торговать» территорий и суверенитетом Украины.

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