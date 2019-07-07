Москва, 7 июля, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Московский метрополитен до конца этого года будет дополнительно оснащен еще 176 вагонами улучшенной модификации. Об этом сообщил мэр Москва Сергей Собянин на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

Mos.ru Вагон поезда «Москва-2019»

"Улучшили интерьер, систему мультимедийного информирования, тормоза, радиосвязь машиниста с диспетчерами», — отметил мэр Москвы.

Напомним, поезда нового поколения были запущены в московском метро еще в 2017 году. В этом году в подвижной состав столичного метрополитена войдут поезда новой модификации — «Москва-2019». Данная модель даст возможность плавного снижения скорости, в вагонах будут размещены увеличенные электронные табло с HD разрешением, будет изменено покрытие пола, а также облицовка салона.