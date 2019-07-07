Киев, 7 июля, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Власти Украины готовы восстановить разрушенный мост возле Станицы Луганской, через который местные жители пересекают линию разграничения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время визита в Донбасс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы (власти Украины) хотим восстановить этот мост, — сказал Зеленский, заявление которого обнародовала его пресс-служба. — Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги — и очень быстро строим его».

При этом он добавил, что ополченцы Луганской Народной Республики (ЛНР) должны «отодвинуть укрепления» для начала восстановительных работ.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск прибыли в Донбасс 7 июля.

Читайте также: Зеленский и Туск прибыли в Донбасс