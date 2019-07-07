Москва, 7 июля, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Принятая комитетом Парламентской ассамблеи ОБСЕ резолюция против российского проекта газопровода «Северный поток — 2» является попыткой оказать давление на заинтересованные в его реализации страны, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Gazprom.ru Трубы для газопровода

«Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ против «Северного потока — 2» показывает, что его противники во главе с США не сложили оружия», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По словам Пушкова, данная резолюция — это «попытка оказать давление на ФРГ, Австрию и другие страны, заинтересованные в проекте». «Но её практическое значение ничтожно: от ПА ОБСЕ проект не зависит», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял резолюцию по энергетической безопасности в Европе с учётом поправок США, Канады и Литвы. В документе идёт речь о российских проектах газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».