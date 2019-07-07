Берн, 7 июля, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Швейцарские ученые пришли к выводу, что восстановление лесного покрова в глобальном масштабе может помочь улавливать углерод в атмосфере и «смягчать» изменения климата. Об этом они сообщают в научной статье журнала Science.

В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.

Кроме того, специалисты, исследовав карту мира, обозначили места, где можно было бы высадить дополнительно 0,9 млрд гектаров.

«Это означает увеличение лесных площадей более чем на 25%, включая более 500 миллиардов деревьев и более 200 гигатонн дополнительного углерода к моменту их зрелости. Такое изменение может сократить атмосферный углеродный пул примерно на 25%», — пишут ученые.

Экологи предостерегают, что подавляющее число потерь леса приходится на тропики.

«По нашим оценкам, если мы не исправим ситуацию, к 2050 году леса могут сократиться примерно на 223 млн гектаров», — отмечают специалисты.

Напомним, вырубка лесов и глобальное потепление являются одними из первостепенных экологических проблем. Так, по данным ООН, общая площадь лесов Земли составляет около 5,5 млрд гектаров.