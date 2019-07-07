Канкун, Мексика, 7 июля, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Ещё 14 туристов с паспортами граждан России не были допущены в мексиканский город Канкун. Об этом 7 июля сообщили РИА Новости в посольстве России в Мехико.

Trans World Productions Аэропорт Канкун

Как уточнили в дипведомстве, российские граждане прибыли в Канкун рейсом авиакомпании Nordwind. Сотрудники местной миграционной службы сочли, что цели их поездки не соответствуют заявленным.

Отмечается, что российские дипломаты в настоящее время выясняют точные причины недопуска граждан.

Напомним, что это уже второй подобный инцидент с российскими туристами в Мексике за текущую неделю. Как передавало ИА REGNUM, ранее группа из семи российских туристов также была задержана в аэропорту Канкуна из-за претензий миграционных властей.