Москва, 7 июля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Дождливая погода ожидается в Московском регионе в первые дни предстоящей недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль московского мороженного

По прогнозу синоптиков, с понедельника, 8 июля, в столице каждый день будут идти дожди, а местами возможны и грозы.

При этом в начале недели в регионе потеплеет до +21…+24 °C, но уже со среды, 10 июля, столбики термометров вновь понизятся.

Напомним, ранее сегодня в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в Москве с начала июля остаётся на три градуса ниже климатической нормы.