Афины , 7 июля, 2019, 19:08 — ИА Регнум. По предварительным данным exit poll, в парламент Греции проходят 7 партий. Об этом 7 июля со ссылкой на данные опросов сообщает РИА Новости.

Смена караула у стен греческого парламента

Обязательное условие попадания в греческий парламент — это преодоление трехпроцентного барьера. Таким образом, расстановка сил по данным exit poll на 17:30 (местное время) складывается следующим образом: партия «Новая демократия» — около 40% голосов, правящая партия СИРИЗА — 27%, движение перемен КИНАЛ — 7%, ультраправая партия «Хриси авги» — 3,4%, МЕРА 25, лидером которой является экс-министр финансов Янис Варуфакис, — 3,1%, ультраправое «Греческое решение» Кириакоса Велопулоса — 3%.

Так, если учесть, что в греческий высший представительный и законодательный орган пройдут все вышеперечисленные партии, то лидер — «Новая демократия» — может претендовать на 158−160 мест в нем. И по оценкам экспертов, сформирует новое правительство.

Напомним, окончательные данные exit poll будут обнародованы после закрытия избирательных участков. Досрочные выборы в Греции проводятся в результате поражения правящей партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент. После чего, лидер СИРИЗА премьер-министр Алексис Ципрас обратился к президенту Греции с просьбой провести досрочные парламентские выборы.