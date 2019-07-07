Луганск, 7 июля, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Трое украинских военнослужащих погибли, устанавливая мины в районе населённого пункта Кряковка у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 7 июля сообщил офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

7th Army Training Command ВСУ

«По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», за истекшие сутки в одном из батальонов 14-й бригады погибли трое военнослужащих», — приводит его слова «Луганскинформцентр».

Филипоненко уточнил, что украинские военные «пренебрегли элементарными требованиями безопасности» во время проведения работ по установке противотанковых мин.

Как передавало ИА REGNUM, накануне пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщала, что Вооружённые силы Украины семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подвергались населённые пункты Смелое, Первомайск, Желобок, Золотое-5, Логвиново.