Лондон, 7 июля, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Лондон расценивает заявление Тегерана о дальнейших намерениях по обогащению урана как прямое нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом говорится в распространённом 7 июля заявлении МИД Великобритании.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

«Иран должен незамедлительно отменить все шаги, которые противоречат его обязательствам в рамках СВПД», — заявляют в британском внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что Лондон намерен обсудить ситуацию и возможные дальнейшие меры с другими участниками соглашения, в том числе не исключается созыв совместной комиссии.

Напомним, ранее сегодня Иран объявил о планах начать обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который установлен ядерной сделкой. Данный шаг в Тегеране объяснили истечением 60-дневного срока, который был предоставлен участникам СВПД для «компенсации негативных последствий» одностороннего выхода США из соглашения.

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