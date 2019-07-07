Анкара, 7 июля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции самолеты нанесли новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Kurdishstruggle Курды

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районах Зап и Метина. Отмечается, что в результате авиаудара были уничтожены два члена организации.

«Действия ВВС координируются со штабом антитеррористической операции Pence», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории Турции запрещена деятельность РПК, члены которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.